André Keller initiierte Bläserklasse für Erwachsene in Hausen mit

Musikgesellschaft Hausen Plötzlich mehr Schüler als Mitglieder: Bläserklasse für Erwachsene ist gefragt – stellt den Verein aber auch auf die Probe Für Anfänger und Wiedereinsteiger bietet die Musikgesellschaft Hausen AG seit 2018 einen zweijährigen Kurs. André Keller aus Holderbank initiierte das Angebot mit. Der Unternehmer erklärt, warum die Bläserklasse so attraktiv ist und was sein Vereinseintritt vor über 40 Jahren mit dem Pöstler zu tun hat. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Noch als Jugendlicher trat André Keller der Musikgesellschaft Hausen AG bei. Sandra Ardizzone

Für André Keller begann es nicht mit der Musik. «Das Vereinsleben gehörte bei meiner Familie einfach dazu», erinnert sich der 56-Jährige an seine Jugend. Die Mutter präsidierte die Damenriege Hausen, der Vater den Radfahrerbund Brugg – wie Keller später auch. Der mittlerweile in Holderbank Wohnhafte erklärt:

«Ich bin schon als Kind bei den Brugger Abendrennen dabei gewesen, aber nie selbst dabei Velo gefahren.»

Sein Vater habe damals Tanzmusik gemacht. Das inspirierte Keller wohl als Jugendlichen, mit dem Querflötespielen zu beginnen. Dass er 1981 der Musikgesellschaft Hausen (MGH) AG beitrat, ist dann aber dem Pöstler der Familie zu verdanken – der warb den ursprünglichen KV-Lehrling nämlich an. Über 40 Jahre ist das her.

Die Musikgesellschaft Hausen AG besuchte im Juni den Musiktag. zvg/André Keller, MGH

In dieser Zeit mauserte sich Keller vom Aktuar über den zeitweiligen Präsidenten bis zum Mitinitianten eines zukunftsträchtigen Projektes der MGH. Stichwort: Bläserklasse für Erwachsene.

Für den Kurs lernte die Dirigentin die Grundlagen aller Instrumente

Seine Anfänge nahm das Projekt vor fünf Jahren. Als kleiner Verein sei die Suche nach Nachwuchs schon lange ein Thema gewesen, führt André Keller aus. Um dem Mitgliedermangel prophylaktisch entgegenzuwirken, setzte sich der Vorstand der MGH 2017 mit der damals neuen Dirigentin Ramona Welti zusammen. «Klar war, dass die Jugendlichen durch die Musikschule in Windisch bereits gut abgedeckt sind», erzählt Keller, «und Ramona Welti stellte dann die Frage in den Raum: ‹Wie ist es mit den Erwachsenen?›»

Um diese zu erreichen, schlug der zweifache Vater, der bereits von speziellen Bläserklassen für diese Zielgruppe gehört hatte, ein solches Format vor – und stiess auf offene Ohren.

Bereits die dritte Bläserklasse findet in Hausen statt. Ramona Welti

Gemeinsam wurde ein Angebot entwickelt, bei dem Anfänger und Wiedereinsteiger ein Instrument – von der Klarinette bis zur Tuba – und die Theorie dahinter in vier Semestern erlernen können. Im Dezember 2017 lancierte die MGH einen ersten Infoanlass für das neue Projekt: Bereits zwei Monate später startete die erste Klasse mit 25 Schülerinnen und Schülern. Keller erzählt:

«Das war für uns ein sehr gutes Echo. Der Musikgesellschaft gehörten damals nur 20 Leute an.»

Die Bläserklasse zog laut dem gebürtigen Brugger ein diverses Publikum an. So beteiligten sich an dem Kurs Personen zwischen 30 und 75 Jahren. Auch bezüglich der musikalischen Fähigkeiten sei eine grosse Varietät vorhanden gewesen: «Die einen spielten bereits ein Instrument, die anderen konnten noch keine einzige Note lesen.»

Am Montagabend probte die Musikgesellschaft Hausen AG gemeinsam mit der Bläserklasse. zvg/André Keller, MGH

Für Dirigentin Ramona Welti sei es eine Herausforderung, eine ganze Gruppe von Anfängern gleichzeitig zu unterrichten, die alle bei Null anfangen würden. Keller fügt an: «Sie hat für den Kurs die Grundlagen aller Instrumente gelernt.»

Der Austritt aus dem Musikverband tat ihm «wahnsinnig weh»

Doch was macht die Bläserklasse gerade für Erwachsene so attraktiv? Keller sagt: «Im Ensemble zu arbeiten, ist eine ganz andere Art Blasmusik zu erlernen.» Der Spass und das Miteinander stünden im Vordergrund. «Manche getrauen sich vielleicht auch nicht, den Weg über den Musiklehrer zu gehen.»

In der Bläserklasse findet sich ein breites Altersspektrum. zvg/André Keller, MGH

Ausserdem habe er den Eindruck, dass viele zwischen 35 und 60 Jahren die Zeit und das Bedürfnis hätten, ein Instrument zu erlernen oder wieder einzusteigen.

Einige musizierten noch, als sie jung waren, hätten dieses dann aber für ein anderes Hobby aufgegeben. «Manche Eltern hatten vielleicht aber auch kein Geld, ihre Kinder überhaupt in den Musikunterricht zu schicken.» Ausserdem gehöre die Bläserklasse zwar organisatorisch zur Musikgesellschaft, dem Verein beitreten müsse man aber nicht.

Somit fallen für die Teilnehmenden keine Verpflichtungen an, dafür ist der Unterricht nicht kostenlos. Der 56-Jährige weiss:

«Für viele ist das Vereinswesen ein rotes Tuch.»

Ganz anders für André Keller: Unter anderem war er fast ein Jahrzehnt im Vorstand des Aargauischen Musikverbands. «Ich habe sehr viel Zeit für Vereine und Verband eingesetzt», erinnert sich der ausgebildete Marketingplaner. 2021 trat er jedoch kürzer, verliess etwa den Musikverband. Das habe «wahnsinnig weh» getan.

André Keller sitzt im Organisationskomitee der Brugger Abendrennen und übernimmt auch Aufgaben als Moderator. Ina Wiedenmann (23. Juni 2022)

Doch Keller benötigte mehr Ressourcen für anderes: Vor drei Jahren machte er sich mit der Kalibra GmbH, einer Firma für die Vermietung von Plakatständern, Print- und Werbetechnik, selbstständig.

Hier halte er sich an eine Devise, die er im Vereinswesen gelernt habe: «Wie man mit wenig Geld viel herausholen kann.» Daneben berät er als Teil des Angebots Vereinscoaching.ch Vereine – auch bei Nachwuchsproblemen – und arbeitet auf Mandatsbasis für die Abteilung Kultur des Kantons Aargau.

Am Samstag performt die Bläserklasse zum Auftakt drei Stücke

Inzwischen startete bereits die dritte Bläserklasse für Erwachsene in Hausen. Nach Abschluss des zweijährigen Kurses können die Teilnehmenden jeweils in die Musikgesellschaft wechseln oder allein ihrem neuen Hobby nachgehen. Quantitativ gesehen, habe der MGH die Initiierung der Bläserklasse sehr viel gebracht, sagt André Keller.

Die Musikgesellschaft gibt es bereits seit 1891, die Bläserklasse erst seit 2018. zvg/André Keller, MGH

Konkret konnte die MGH inzwischen von 20 auf 29 Musikerinnen und Musiker aufstocken. Dies habe sicher auch zur Rettung des über 131-jährigen Vereins beigetragen, räumt der 56-Jährige ein.

André Keller, Unternehmer und langjähriges Mitglied der Musikgesellschaft Hausen AG. Sandra Ardizzone

In Bezug auf die Qualität der Musik sei die Integration der Neuzugänge herausfordernder. Keller sagt:

«Nicht alle stehen nach Abschluss der Bläserklasse am gleichen Punkt.»

Ausserdem würden sich einige kein offizielles Konzert zutrauen. Mittlerweile gibt es als Zwischenlösung die Möglichkeit, die «Bläserklasse+» zu besuchen, die sich speziell an Fortgeschrittene und Wiedereinsteiger richtet.

Eine Gruppe von Mutigen stellt sich am kommenden Samstag aber trotzdem dem Publikum: Beim Anlass «Musig im Herbscht» steuert die Bläserklasse für Erwachsene zum Auftakt drei Stücke bei. Den Hauptteil bestreitet die Musikgesellschaft Hausen AG mit einem Repertoire von «Lord of the Rings» bis zur Polka. Anschliessend folgt ein gemeinsames Stück.

Am Samstag bestreiten die Bläserklasse und die Musikgesellschaft ein gemeinsames Konzert. zvg/André Keller, MGH

Auch André Keller ist am Wochenende mit von der Partie. Zwar nicht mit dem Altsaxofon, mit dem er inzwischen die Querflöte ersetzt hat, sondern mit der Tenorvariante. «Sehr viele von der Bläserklasse haben Altsax gelernt, da habe ich mich angepasst.» Lieber als Musik spielen, würde Keller aber sowieso vor dem Orchester stehen – als Dirigent. «Das macht mir schaurig Spass», gibt er zu.

Bisher sei er nur als «Vizedirigent» ausgebildet, ihm fehle die Theorie. Dass das wohl nicht lange so bleiben wird, sieht man Keller jetzt schon an. Das nächste Projekt wartet bereits.

Musig im Herbscht Samstag, 24. September, 20 Uhr. Mehrzweckhalle Hausen. Kollekte.

