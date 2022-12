Dorfmusik Mandach und Musikgesellschaft Lauffohr geben Konzerte

Musik Zwei aussergewöhnliche Adventskonzerte – was dieses Jahr anders sein wird Am Samstag, 10. Dezember, und Sonntag, 11. Dezember, geben die Dorfmusik Mandach respektive die Musikgesellschaft Lauffohr ihre Adventskonzerte. Von besinnlichen Melodien, hektischen Stücken und einem neuen Dirigenten. Deborah Bläuer 09.12.2022, 05.00 Uhr

Die Dorfmusik Mandach tritt stets in der Aargauer Tracht auf. Deborah Bläuer (2. April 2022)

Es weihnachtet. Am kommenden Wochenende werden die Dorfmusik Mandach und die Musikgesellschaft Lauffohr ihre Adventskonzerte geben. An den beiden Anlässen wird jedoch etwas anders als in früheren Jahren sein.

Die Mandacher Musikerinnen und Musiker werden nämlich zum ersten Mal ein Konzert unter der Leitung ihres neuen Dirigenten Sascha Rudolf bestreitet. Dieser freut sich darauf, «das, was wir erarbeiten haben, aufführen zu können.» Ihm ist aber auch wichtig, dass es schon im Vorfeld für alle stimmt, dass die Leute gerne zur Probe kommen. Entsprechend ist er froh darüber, die vergangene Probephase als «sehr gut» bezeichnen zu können.

Dorfmusik bezeichnet sich als «ein sehr interessanter Haufen»

Für die Veranstaltung vorgesehen sind acht Stücke, darunter «J’en ai marre» und «O little town of Bethlehem». Marcel Langensand, Präsident der Dorfmusik Mandach, erklärt, es sei ein Potpourri von Stücken, die auf die Weihnachtszeit einstimmten, aber auch solchen, die etwas hektischer seien, was ja ebenfalls gut zu der Weihnachtszeit passen würde. Langensand sagt:

«Das Konzert bietet eine Abwechslung von Melodien, die man kennt, aber auch Brass-Band-Arrangements.»

Der Anlass findet am Samstag, 10. Dezember, um 20.15 Uhr in der Turnhalle Mandach statt (Eintritt frei). «Im Anschluss an das Konzert sind Sie herzlich zum Apéro eingeladen», heisst es im Flyer der Dorfmusik Mandach, die gemäss ihrer Website als einzige Musikgesellschaft die Aargauer Tracht als Uniform hat und sich selbst als «ein sehr interessanter Haufen» bezeichnet.

Das Adventskonzert musste verschoben werden

Bei der Musikgesellschaft Lauffohr ist dieses Jahr der Zeitpunkt des Konzerts ein anderer als sonst. Denn traditionsgemäss hätte der Anlass eigentlich am 1. Adventssonntag, also heuer am 27. November, stattfinden sollen. Doch weil Dirigent Tobias Zwicky an Corona erkrankt war, stand der Verein vor der Entscheidung, das Adventskonzert in der Kirche Rein entweder zu verschieben oder abzusagen.

Die meisten Mitglieder der Musikgesellschaft Lauffohr haben auch am Ersatzdatum des Konzerts Zeit. Ina Wiedenmann (30. März 2019)

«Wir hatten das Glück, dass die Kirche am 11. Dezember frei ist und fast alle unsere Musikanten und Musikantinnen Zeit haben», sagt Präsidentin Regula Zwicky. Und auch dem Dirigenten gehe es wieder gut. Gespielt würden Stücke, die gut in die Adventszeit passten, verrät sie. Auf dem Programm stehen besinnliche Melodien, Weihnachtslieder sowie besonders mitreissende Stücke wie zum Beispiel «Oh happy day».

Auf seiner Website verspricht der Verein «ein buntes Programm, das auf die ruhigen Wochen vor dem Fest einstimmt». Das Konzert beginnt um 17 Uhr (Eintritt frei).