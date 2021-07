Samstag, 31. Juli: Gratis-Konzert von Soulsänger Seven in Brugg

Musik Mit Songs aus dem neuen Album: In Brugg findet ein kostenloses Livekonzert von Soulsänger Seven statt Ab Donnerstag sendet der SRF 3 Musiksommer vom Eisiplatz aus. An dem Anlass beteiligt sind auch bekannte Kunstschaffende aus der Region. Maja Reznicek 27.07.2021, 05.00 Uhr

Sänger Seven bei einem Auftritt in Luzern. Bild: Pius Amrein

(AZ Archiv)

Drei Tage lang wird Brugg diese Woche zur Radiostation. Vom 29. bis 31. Juli produziert SRF 3 Musiksommer live auf dem Eisiplatz – und damit öffentlich für das Publikum.

Das Programm im Prophetenstädtchen verspricht unter anderem regionale Talente: Am Freitag um 19 Uhr sind die aus Brugg stammenden Indie-Pop-Band Ellas und Musiker Dino Brandão in der Sendung «SRF 3 punkt CH» zu Gast.

Samstags nimmt am vierstündigen News-Quiz (zwischen 13 und 17 Uhr) von der «Wochenrundshow» die Soulsängerin Emel – aufgewachsen im Birrfeld – teil. Am gleichen Tag um 19 Uhr findet dann als Höhepunkt ein Livekonzert von Soulstimme Seven statt. Auf der Programmwebsite heisst es dazu im Detail:

«Er präsentiert im Trio deutschsprachige Songs seines im September erscheinenden Albums ‹Ich bin mir sicher!›.»

Für den Abendanlass wurden im Vorfeld 50 Sitzplätze verlost, jedoch schreibt SRF: «Wer Lust auf ein Konzert hat, ist herzlich dazu eingeladen, persönlich vorbeizuschauen. Stehplätze sind vorhanden!»

Während des Events kommt ein Corona-Sicherheitskonzept zum Tragen, welches in Zusammenarbeit mit der Stadt Brugg entwickelt worden sei. Olivia Gähwiler, Projektleiterin SRF 3 Musiksommer, erklärt auf Nachfrage der AZ:

«Während des Seven-Konzerts sind die Sitzplätze mit Absperrhilfen eingegrenzt, um Abstände, Contact-Tracing etc. einhalten zu können. Zudem wird ein Security-Team vor Ort sein, welches als Covid-Angel fungiert.»

Übrigens: Einige musikalische Highlights können nach dem dreitägigen Event auf der Website des SRF 3 Musiksommers nachgehört werden.