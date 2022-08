Chor Riniken lanciert neue Konzertreihe – gegen Chorsterben

Musik «Man darf sich nicht ausruhen»: Riniker lancieren eine neue Konzertreihe – im Kampf gegen das Chorsterben Am 8. September tritt das Ensemble Orion Vokal 4 im Zentrum Lee auf. Sie gibt den Auftakt für das neue Vorhaben des Chors Riniken: «A cappella in concert». Maja Reznicek 16.08.2022, 05.00 Uhr

Das Vokalensemble Orion Vokal 4 steht am 8. September im Zentrum Lee auf der Bühne. Bild: zvg

In Remigen wurde bereits 2020 die letzte Note gesungen. In Villigen war es erst im vergangenen Herbst. Dass sich Gesangsvereine nach langjährigem Bestehen auflösen müssen, ist für Richard Wullschleger ein leidiges Thema.

Der Präsident des Chors Riniken spricht von einem regionalen Chorsterben:

«Sie haben immer mehr Mühe zu überleben und geben teilweise auf.»

Richard Wullschleger ist seit 2016 Präsident des Chors Riniken. Bild: zvg (6. September 2021)

Grund für die negative Entwicklung sei der Mangel an Mitgliedern. Auch in Riniken kann man davon ein Lied singen.

2011 stand der damals 22-köpfige Verein vor dem Aus. Die Chorleitung hatte gekündigt, für den Vorstand fanden sich keine Leute. Inzwischen könne man relativ konstant auf zwischen 30 und 35 Mitglieder setzen. Wullschlegers Vorgänger, Martin Vögtli, habe viel unternommen, um neue Sängerinnen und Sänger zu rekrutieren.

«Das führen wir weiter», fügt der heutige Vereinspräsident an und ergänzt: «Man darf sich nicht ausruhen. Wichtig ist, auch jüngere Leute zwischen 30 und 50 Jahren anzuwerben.» Sie hätten zudem festgestellt, dass eine einzelne Aktion nicht genüge: «Wir müssen dauernd etwas machen.»

80 bis 100 Besucher soll das erste Konzert anlocken

Die Riniker würden deshalb offensiv nach Mitgliedern suchen und initiierten immer wieder neue Projekte, die attraktiv für Sängerinnen und Sänger seien. Eine weitere Idee setzt der Chor im September um.

Als sich die zwei benachbarten Chöre Villigen und Remigen auflösten, erklärt Richard Wullschleger, hätten sie sich erneut vertieft gefragt: Was könnten wir noch machen, um Mitglieder zu gewinnen? Dann sei die Idee gekommen, eine eigene Konzertreihe auf die Beine zu stellen.

Der 32-köpfige Chor feierte 2021 sein 75-jähriges Bestehen. Bild: zvg (6. September 2021)

Bei «A cappella in concert» tritt der Chor Riniken aber nicht selbst auf, sondern wirkt als Veranstalter. Wullschleger erklärt:

«Wir machen selbst schon seit langem Konzerte und singen meist a cappella. Jetzt wollen wir den Leuten etwas vorsetzen, das qualitativ noch ‹besser› ist. Die Profis sollen zeigen, wie schön Chorsingen sein kann.»

Dadurch erhofft sich der Verein, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer inspiriert werden, selbst einem Chor beizutreten.

Den Auftakt der neuen Reihe macht am 8. September um 20 Uhr das Vokalensemble Orion Vokal 4. Die vier Sängerinnen und Sänger aus den Kantonen Aargau und Solothurn präsentieren im Zentrum Lee unter dem Titel «Schwiiz – du fragsch was i möcht singe» eine Auswahl des «vielfältigen und traditionellen Schweizer Liedguts». Tickets sind unter chor.riniken@gmail.com oder 056 442 54 13 erhältlich. Aktuell rechnen die Veranstalter mit 80 bis 100 Besucherinnen und Besucher.

Orion Vokal 4 am Davos Festival 2021 mit «Du fragsch was i möcht singe». Video: Davos Festival

Je nach Erfolg des Anlasses könnte sich Wullschleger vorstellen, dass «A cappella in concert» zukünftig ausgebaut würde. Erstmals ist geplant, pro Jahr ein Konzert der Reihe durchzuführen.

Der Einstieg in den Chor gelingt niederschwellig

Vor dem Début von «A cappella in concert» veranstaltet der Chor Rinken am 18. August um 20 Uhr eine Schnupperprobe für Interessierte im Zentrum Lee. Noch hätte man für den Termin ohne Anmeldung keine Reaktionen von Externen erhalten. «Ich habe da nicht so grosse Hoffnungen», räumt Richard Wullschleger ein, «wenn drei, vier Leute kommen, sind wir schon zufrieden.»

Im Zentrum Lee probt der Chor Riniken. Bild: Claudia Meier

Zudem würden Vereinsmitglieder im Privaten neue Sängerinnen und Sänger anwerben, Mundpropaganda sei wichtig. Bestimmte Voraussetzungen für den Einstieg in die Gruppe gibt es nicht. So müsse man weder Noten lesen können noch Texte auswendig lernen. Der Vereinspräsident ergänzt:

«Es ist auch möglich, nur an einem unserer Projekte mitzusingen, falls man in anderen Chören aktiv ist.»

Einzig die Freude am Singen ist im Chor Riniken Pflicht.