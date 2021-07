Brugg «In einem Ton steckt die ganze Welt»: Gerhard Burger hat schon über 300-jährige Violinen restauriert Geigenbauer Gerhard Burger eröffnete vor vier Monaten eine Werkstatt in der Brugger Altstadt. Was den 47-Jährigen ins Prophetenstädtchen zog. Janine Walthert 30.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geigenbauer Gerhard Burger in seinem Atelier in der Brugger Altstadt. Bild: Janine Walthert

Es riecht nach Nadelholz, Harz und Öl. Ein heller Raum mit wenigen Möbeln. Eine Werkbank, ein Tisch und zwei Kommoden. Auf der Bank liegt ein Zargenkranz aus Holzzargen, gerade so als Cello erkennbar. «Daran arbeite ich gerade», sagt der Geigenbauer Gerhard Burger.

In seiner Werkstatt an der Hauptstrasse in Brugg stellt er neben Geigen und Bratschen auch Celli her. Er restauriert und repariert Streichinstrumente von der Geige bis zum Kontrabass und wartet deren Streichbögen.

Der aus der nördlichen Oberpfalz stammende Deutsche machte seine Ausbildung zum Geigenbauer in Bubenreuth und Mittenwald. Schon immer wollte er beruflich etwas mit Holz und Musik machen. Der mittlerweile seit mehreren Jahren in Brugg wohnhafte 47-Jährige sagt:

«Für diese Arbeit habe ich früh eine Affinität entwickelt.»

Als Jugendlicher konnte er in einem Geigenbaubetrieb ein Praktikum absolvieren und erhielt die Lehrstelle.

Der Brugger arbeitet an einem Cello-Korpus aus Holzzargen. Bild: Janine Walthert

Lange geht es, bis die Balance gefunden ist

Nach seiner Lehre begab sich Burger auf Wanderschaft. Der heute 47-Jährige sagt:

«In den folgenden Jahren beschäftigte ich mich mit der Reparatur von Streichinstrumenten. Ich wollte mehr über die alten Geigenbaumeister und die Restauration lernen.»

Und so kam er vor gut zwölf Jahren von Mannheim nach Zürich. Dort arbeitet er bis heute – seit Ostern in Teilzeit – in einem Musikgeschäft.

Über die Jahre hinweg habe Burger eine grosse Leidenschaft für seinen Beruf entwickelt. Er sagt:

«Es gibt viele Wissensgebiete, die beim Geigenbau eine Rolle spielen – das macht meinen Beruf vielfältig.»

Und fügt an: «Verschiedene Baustile und physikalische Auswirkungen müssen beachtet werden. Es beginnt mit einem Handwerk und endet mit grosser Technik.»

Vor seinem Pult mit den Werkzeugen poliert Burger den Boden der Geige. Bild: Janine Walthert

Wie wird aus vielen Einzelteilen ein klangvolles Instrument? «Dafür ist neben Fingerspitzengefühl und Liebe zum Detail auch viel handwerkliches Wissen und Erfahrung nötig», sagt der Geigenbauer. «Unter anderem haben die Wölbung von Boden und Decke, der Lack und der Winkel des Griffbretts Einfluss auf den Ton.» Auch der Bogen des Streichinstrumentes kann Auswirkungen auf den Klang haben: Dieser sei nämlich genauso wichtig wie das Instrument.

Es sei stets eine Auseinandersetzung mit dem Instrument, bis dieses den gewünschten Klang erhält. Burger sagt:

«Bis die Balance zwischen einem raumfüllenden und ausgewogenen Ton gefunden ist, dauert es etwas. Doch das ist stets mein Ziel.»

Ein reichhaltiger Prozess, der nie endet

Ein gutes Instrument zeichnet sich für Burger durch eine angenehme Spielbarkeit, einen ausgewogenen Klang und eine schöne Formgebung aus. «Ein Instrument besteht aus vielen einzelnen Teilen», sagt der Geigenbauer. «Nur in der Ausgewogenheit und Balance all jener Teile stimmen die klanggebenden Teile überein.» Der 47-Jährige ist fasziniert von seiner Arbeit. Er führt aus:

«In einem Ton steckt die ganze Welt – er kann sehr vielfältig sein.»

Das Bauen von Streichinstrumenten sei ein vielschichtiger Prozess – der nie ende. Auch Restaurationen stellen immer wieder neue Herausforderungen dar. Der Brugger sagt:

«Dabei gilt es, die Substanz zu erhalten und wieder einen guten Klang herzustellen. Dabei soll die Reparatur nicht sichtbar sein.»

Burger stimmt eine Violine, die er selber gebaut hat. Bild: Janine Walthert

Als Geigenbauer hat Gerhard Burger auch zahlreiche Instrumente alter Meister – wie Antonio Stradivari oder Giuseppe Guarneri del Gesù – aus den 17. und 18. Jahrhundert kennen gelernt.

Schon über 300-jährige Geigen hat der Brugger restauriert. Vor diesen Instrumenten habe er grossen Respekt. Burger sagt:

«Stradivari ist ein Vorbild, seine Werke sind geprägt von klanglicher Ausgewogenheit und Schönheit – der Klang berührt mich emotional.»

Er möchte eigene Instrumente verkaufen können

Seit Ostern hat Gerhard Burger eine Geigenbauwerkstatt in der Hauptstrasse 48 im Prophetenstädtchen. Er sagt:

«Die Idee für eine eigene Werkstatt ist über viele Jahre hinweg gereift. Mit dieser Lokalität in der Brugger Altstadt erfülle ich mir einen Traum.»

Viel hat er über diese Jahre gesehen und durch das Reparieren und Restaurieren gelernt. «Nun will ich das Erlernte in etwas Eigenes umsetzten, indem ich eigene Streichinstrumente mit eigenem Klang fertige», sagt Burger.

Sein Geschäft lief gut an: Kleine Arbeiten – wie die «Sommerrevision», das heisst die Reparaturen von Instrumenten und Bögen – fielen an. Freie Zeit nutzt er für den Neubau von Violinen, Violen und Celli. Der Bedarf nach erschwinglichen Instrumenten sei da. Denn Burger sagt:

«Musiker setzen vermehrt auf moderne Instrumente – sind doch die alten nicht mehr bezahlbar.»

Burger rechnet mit gut fünf Instrumenten, die er im Jahr verkaufen kann.

In der Werkstatt sind viele Instrumente ausgestellt. Bild: Janine Walthert

Hinter dem Produkt steckt mit der Lackierung – die bis zu zwei Monate zum Trocknen braucht – fast drei Monate Arbeit. So wird der 47-Jährige neben dem Neubau auch Instrumente und Streichbögen aus mongolischem Pferdehaar warten, montieren und restaurieren.