Restaurant Müli in Mülligen sucht bereits wieder neuen Pächter

Mülligen/Wettingen «Die ‹Müli› war teilweise rappelvoll»: Trotz gutem Start suchen die Lokal-Betreiber bereits wieder Nachfolger Vor gut eineinhalb Jahren haben Wettinger Robin Deb Jensen und seine Frau Marloes Tjalsma das Restaurant in Mülligen übernommen. Warum aber schon im Januar neue Pächter am Werk sein könnten. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Inklusive Marke und Konzept soll das Restaurant Müli von neuen Pächtern übernommen werden. Bild: Sandra Ardizzone (1. März 2021)

Vom Sommer schwärmt Robin Deb Jensen. «Es ist sehr gut gelaufen. Die ‹Müli› war teilweise rappelvoll», sagt der Betreiber des Mülliger Lokals.

Unternehmer Robin Deb Jensen. Bild: Britta Gut (19. April 2021)

Auch sie hätten mit dem Fachkräftemangel in der Gastronomie gekämpft und nicht genügend Mitarbeitende einsetzen können. Aber:

«Die meisten Gäste haben das verstanden. Einige machten Kommentare, auch wenn wir versucht haben, längere Wartezeiten zu erklären.»

Zudem seien viele Anlässe wie Hochzeiten gebucht worden. «Im Grossen und Ganzen sind wir mit den letzten eineinhalb Jahren zufrieden.»

Im Frühling 2021 eröffneten der Wettinger und seine Frau Marloes Tjalsma die «Müli» wieder. Zuvor hatte Hochzeitsplanerin Tessa Schneider das Restaurant zehn Jahre lang geführt. Die neuen Betreiber sorgten bei der Übernahme für einige Änderungen: Aus dem bisherigen Lokal entstand eine «Suisse Brasserie», die rustikale Reussstube wurde zum «Gourmet-Stübli» und die Strandbar bekam ein neues Leben als «Biergarten am Beach».

Seit der Wiederöffnung verfügt das Lokal mit über 300 Plätzen über doppelt so viel Kapazität wie vorher. Bild: Britta Gut (19. April 2021)

Deb Jensen erinnert sich: «Wir haben sicher investiert und hatten ein klares Ziel vor Augen, wohin wir gehen und was wir machen wollen.» Nichtsdestotrotz entschied das Paar vor zwei Monaten, sich wieder von der «Müli» zu trennen.

Der Übernahmepreis liegt bei 95’000 Franken

Mit dem Grund für die Übergabe hält sich Robin Deb Jensen nicht lange zurück. Der 48-Jährige erklärt am Telefon: «Ich habe ein sehr gutes Angebot von einem Hotelbesitzer bekommen, als Co-Eigentümer einzusteigen.» Genaueres dürfe er zu dem Grossprojekt aktuell noch nicht sagen. Das Vorhaben, das ein Lifestyle-Hotel im Kanton Zürich betrifft, bedinge aber absolute Fokussierung.

Aus der rustikalen Reussstube wurde das «Gourmet-Stübli». Bild: Britta Gut (19. April 2021)

Als Deb Jensen den Zuschlag für das Projekt erhalten habe, suchten sie zuerst eine interne Lösung mit dem bestehenden «Müli»-Team. «Wegen einer Erkrankung hat das aber nicht gefruchtet.»

Inzwischen können auch externe Nachfolger das Restaurant – inklusive Konzept und bestehender Marke – pachten. Wie es im entsprechenden Online-Inserat heisst, liegt der Übernahmepreis bei 95’000 Franken. Laut dem Unternehmer zog der Betrieb schon mehrere Interessenten an. Für die Übernahme gebe es aber klare Parameter:

«Wir möchten jemanden, der die aktuelle ‹Müli› und unsere Philosophie weiterführt.»

Von seinem Konzept ist Deb Jensen überzeugt: «Die Gäste lieben die einfache bürgerliche Küche und den Service auf Augenhöhe.»

Auch das alte Mülirad wurde ersetzt: hier bei der feierlichen Einweihung im Juni 2021. Bild: Michael Hunziker (5. Juni 2021)

Im nächsten Jahr fänden viele Hochzeiten – es ist von fest gebuchten Anlässen für 125’000 Franken die Rede – statt. Diese gelte es eins zu eins wie vereinbart umzusetzen.

Das Lokal soll die ganze Zeit offen bleiben

Mittlerweile gibt es zwei konkrete Anwärter für die «Müli». Interessenten könnten sich aber weiterhin melden, fügt Robin Deb Jensen an. Man habe keinen «Zeitstress» mit der Übergabe. Dem Hotelprojekt wendet der Wettinger sich frühstens Ende 2023 zu. Trotzdem sagt er:

«Die neuen Betreiber könnten auch schon im kommenden Januar einsteigen, um sich einzuarbeiten und die guten Erträge von Frühling und Sommer wie auch der bereits gebuchten Anlässe mitzunehmen.»

Ob die fünf bisherigen Mitarbeitenden in Mülligen weiterbeschäftigt werden, steht noch nicht fest. «Das kommt darauf an, wer das Restaurant übernimmt. Ein Koch will vielleicht selbst in der Küche stehen», nennt Deb Jensen als Beispiel.

Im April 2021 eröffneten Unternehmer Robin Deb Jensen und seine Frau Marloes Tjalsma wegen der Pandemie zuerst nur die Terrasse des Restaurants. Bild: Britta Gut (19. April 2021)

Gemäss dem Mitgründer und CEO der Geissepeter GmbH besteht auch die Möglichkeit, dass ein Teil des Teams in einem seiner anderen Restaurants eine Stelle bekommt.

Für die Gäste der «Müli» soll sich dahingegen kaum etwas ändern. Selbst eine vorübergehende Schliessung im Zuge des Betreiberwechsels ist nicht vorgesehen.

