Mülligen: Vandalen werfen Ei und machen Feuer beim Schulhaus

Mülligen Vandalen werfen ein Ei gegen die Scheibe der Mehrzweckhalle und machen ein Feuer beim Schulhaus Gemäss Mitteilungsblatt der Gemeinde kam es von Mittwoch, 25. Januar, auf Donnerstag, 26. Januar, zu zwei unschönen Vorkommnissen. Der betroffene Bereich gilt als einer der Hotspots im Dorf, wo sich Jugendliche in der Freizeit öfters aufhalten. Deborah Bläuer 30.01.2023, 17.30 Uhr

Das sind die Spuren, die das Feuer in Mülligen hinterlassen hat. zvg

Zu unerfreulichen Vorkommnissen kam es vor kurzem in der Gemeinde Mülligen. Von Mittwoch, 25. Januar, auf Donnerstag, 26. Januar, warfen Unbekannte bei der Mehrzweckhalle ein Ei an die Scheibe und machten beim Durchgang vom alten zum neuen Schulhaus ein Feuer. Der Bereich gilt als einer der Hotspots im Dorf, an dem sich Jugendliche in der Freizeit öfters aufhalten.