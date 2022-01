Mülligen Mit Anlauf oder aus der Schulter? So fliegen die Weihnachtsbäume am besten Der Pläuschler Club Mülligen pflegt Kameradschaft und liebt gesellige Anlässe. Letztes Jahr konnte ihr geliebter Weihnachtsbaum-Weitwurf, den sie davor bereits fünfmal durchgeführt haben, nicht stattfinden. Umso mehr Spass hatten sie und die Werfenden diesmal. Ina Wiedenmann Jetzt kommentieren 09.01.2022, 16.15 Uhr

Der Baum ist grösser als der Werfer: Ein kleiner Wettbewerbsteilnehmer stellt sich an der Wurflinie auf. Ina Wiedenmann

In Mülligen flogen zum Jahresauftakt wieder Weihnachtsbäume. Während letztes Jahr die Bäume vom Pläuschler Club nur eingesammelt werden konnten und es unterwegs Glühwein und Punsch gab, organisierten die Klubmitglieder dieses Jahr nach dem Einsammeln erneut den gewohnt spassigen Wettkampf für Jung und Alt auf dem Schulhausplatz: den Weihnachtsbaum-Weitwurf.

Steffen Heinrich begrüsst die ambitionierten Werferinnen und Werfer. Jeder hat drei Würfe und der Weiteste wird gewertet. Da die Wettkampf-Regel einfach, das nadelige Wurfgerät dagegen etwas sperrig und schwerfällig ist, werden viele aussergewöhnliche Wurftechniken probiert: mit Anlauf, mit Schleudertechnik oder doch lieber nur locker aus der Schulter heraus. Egal, wie sie werfen, sie haben alle den Plausch.

Gemeinderätin ist begeistert vom Pläuschler Club

Spass steht beim Pläuschler Club Mülligen immer ganz weit oben. Der Verein wurde 2013 gegründet. Heute besteht er aus 18 Männern zwischen 20 und 40 Jahren. Fünf von ihnen engagieren sich im Vorstand. Die beiden Präsidenten, Ivo Grünenfelder und Christoph Iseli, organisieren mit ihrem Verein diverse Anlässe für die Bevölkerung, wie zum Beispiel die 1.-August-Feier. Leider fiel sie pandemiebedingt im vergangenen Jahr aus. Beim letztmöglichen Slowup bereicherten sie die Fahrstrecke mit einem Stand. Geselligkeit ist den Pläuschlern immer wichtig. Beatrix Rosolen, Gemeinderätin von Mülligen, ist begeistert:

«Es ist sensationell, dass diese jungen Männer sich so engagieren und fürs Dorfleben einsetzen.»

Vereinsmitglied Stefan Mühlthaler erklärt: «Wir sind eine coole Truppe. Wir sind hier aufgewachsen und geniessen das Zusammensein in lockerer Atmosphäre. Wir organisieren nicht nur Anlässe, sondern machen jedes Jahr auch eine zweitägige Vereinsreise mit dem öffentlichen Verkehr. Wo die Reise jeweils hingeht, wissen nur die, die sie organisieren, die anderen lassen sich überraschen. Es wird aber immer gut.» Mühlthaler erinnert sich auch noch gerne an eine der letzten 1.-August-Feiern.

«Es ist schön, dass wir etwas organisieren können, bei dem die ganze Gemeinde zusammenkommt.»

Der weiteste Baum flog 9,08 Meter

Im Hintergrund ist ein Lachen zu hören, am Getränkestand riecht es verlockend nach Glühwein und Punsch und auf dem Grill brutzeln Würste. Rund um die Feuerschale nebenan stehen Mülligerinnen und Mülliger zusammen. So manche freuen sich über ihren Wurf-Erfolg und stossen darauf an. Vier Vereinsmitglieder kommen dazu und erklären strahlend: «So sind wir hier in Mülligen.»

Der beste Tannenbaum-Weitwerfer ist am Ende Kari mit 9,08 Metern, die besten Werferin Jasmin mit 5,91 Metern. Bei den Jungs siegt Colin mit 6,08 Metern. Das beste Mädchen, Malina, wirft 3,80 Meter. Unterm Strich ist es aber egal, wie weit das nadelige Ungetüm auch flog: Hauptsache, alle hatten Spass, ganz im Sinne des Pläuschler Clubs.

Der Tele M1-«Aktuell»-Beitrag zum Thema. Tele M1

Umfrage: Was erwarten Sie vom neuen Jahr? Auf was freuen Sie sich am meisten?

Beatrix Rosolen, 55, Mülligen (Gemeinderätin)

Beatrix Rosolen. Ina Wiedenmann

Ich erwarte, dass wir im neuen Jahr als super Team im Gemeinderat miteinander arbeiten, und freue mich auf eine gute, zukunftsorientierte Zeit. Ich finde es spannend, im neuen Jahr viel Neues zu tun, was ich bisher noch nie gemacht habe. Was ich aber immer wieder gerne tue: zum Weihnachtsbaum-Weitwurf kommen.

Reto Grünenfelder, 30, Mülligen (Vorstandsmitglied im Pläuschler Club)

Reto Grünenfelder. Ina Wiedenmann

Vom neuen Jahr erhoffe ich mir, dass unser Vereinsleben wieder aktiver werden wird und wir mehr gesellige Anlässe durchführen können. Seit Corona ist es schwieriger, Vereinsmitglieder für Aktivitäten und Aufgaben zu motivieren. Ich freue mich am meisten wieder auf ein bedenkenloses, gemeinschaftliches Zusammensein.

Josephin Jeschke, 8, Birmensdorf

Josephin Jeschke. Ina Wiedenmann

Ich bin in eine neue Schule gekommen. Das ist noch nicht ganz so gut. Das sollte im neuen Jahr besser werden. Das wäre schön. Ich wünsche mir, dass meine Familie gesund bleibt. Besonders freue ich mich im neuen Jahr auf meinen Geburtstag, auf die Zeit in der Badi und auf das nächste Weihnachtsfest.

Cécile Steiner, 40, Mülligen

Cécile Steiner. Ina Wiedenmann

Ich erwarte vom neuen Jahr am liebsten viele schöne Momente und eine wunderbare Zeit mit der Familie. Ausserdem wäre es schön, wieder mehr mit Freunden zu unternehmen. Beruflich wünsche ich mir ein coronafreies Spital. Ich würde mich wirklich freuen, wenn der Spitalalltag wieder normaler wäre.

Steffen Heinrich, 38, Mülligen (Vereinsmitglied im Pläuschler Club)

Steffen Heinrich. Ina Wiedenmann

Vom neuen Jahr erhoffe ich mir, dass meine Familie und ich gesund bleiben. Gesundheit ist wichtig. Aber ich wünsche mir auch, dass Vereine zukünftig wieder mehr miteinander machen können und Menschen Gemeinschaft erleben dürfen. Egal ob beim Sport oder bei einem Anlass zeigt sich, dass das Zusammensein wichtig ist.

Jacqueline Bolli, 66, Mülligen

Jacqueline Bolli. Ina Wiedenmann

Ich erwarte und wünsche mir, dass wir uns wieder frei bewegen und endlich Corona hinter uns lassen können. Ausserdem wäre es schön, wenn wir weniger eingeschränkt wären und wieder mehr miteinander machen könnten. Am meisten freue ich mich auf das Zusammensein mit meiner Familie und den Enkelkindern.

