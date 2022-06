Als Gemeindeammann sah sich Stefan Hänni früher nie

Mülligen Gemeindeammann Stefan Hänni: «Es braucht ja jemanden, der es macht» Der 54-jährige Stefan Hänni sah sich nie als Gemeindeammann – steht aber seit diesem Jahr an der Spitze von Mülligen. Er sagt, wie sich sein Leben verändert hat, welche Herausforderungen auf die Gemeinde zukommen und wie er abschalten kann. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Stefan Hänni, hier vor dem Gemeindehaus, schätzt den Austausch mit der Bevölkerung. Alex Spichale (2. Juni 2022)

Sein Elan ist spürbar, die Aufgabe macht ihm sichtlich Spass. Anpacken, mitgestalten und mitentscheiden zu dürfen: «Ich mache es wirklich gerne und kann dem Dorf etwas zurückgeben», sagt Stefan Hänni. Als Gemeindeammann räumt er unumwunden ein, habe er sich früher nie gesehen. Er sei in dieses Amt hineingerutscht, habe aber gewusst, auf was er sich einlasse und sich diesen Schritt gut überlegt. Bereut habe er es nicht, «auf keinen Fall».

2016 wurde Hänni als Parteiloser in den Gemeinderat in Mülligen gewählt, ab 2019 amtete er als Vizeammann, seit diesem Jahr steht er an der Spitze der Gemeinde. «Ich bin in grosse Fussstapfen getreten», sagt er. Sein Vorgänger Ueli Graf, der nach über sechs Jahren nicht mehr zur Wiederwahl antrat, habe viel bewirkt, sei ein Glücksfall gewesen für das Dorf.

Den Kindergarten besuchte er bei Fräulein Müller

Hänni sitzt am grossen Sitzungstisch im Gemeinderatszimmer im ersten Stock des Gemeindehauses. Er ist ein direkter und unkomplizierter Gesprächspartner, bestens gelaunt an diesem sonnigen Vormittag. Offen erzählt er aus seinem Leben, oft mit einem sympathisch-verschmitzten Blick oder einem herzhaften Lachen.

Dass er derzeit krankgeschrieben ist, lässt er sich nicht anmerken. Nach einer Rückenoperation muss er sich schonen, durfte anfangs nur liegen oder spazieren. Er sei dankbar, dass es ihm mittlerweile gut gehe. Nach und nach versuche er wieder in einen Rhythmus zu kommen, «das ist auch wie Therapie».

Der 54-Jährige ist in Mülligen aufgewachsen. Beim Spatenstich für den neuen Kindergarten Mitte Mai erinnerte er sich daran, dass er zum ersten Jahrgang gehört hatte, der den Kindergarten «Nord» besuchte bei Fräulein Müller. «Mülligen ist für mich seit jeher Heimat», stellt er fest. Er war Mitglied der Schulpflege, zog dann zwischenzeitlich – nach der Trennung von seiner Frau – weg. Die Kontakte zum Dorf seien aber nie abgebrochen, sagt er. Hänni hat drei erwachsene Söhne, zwei sind noch in Ausbildung. Inzwischen ist er geschieden, wohnt wieder – «es war wie heimkommen» – in seinem früheren Eigenheim.

Im Mai fand der Spatenstich für den neuen Kindergarten statt. mhu (16. Mai 2022)

Schon als sich seine Rückkehr nach Mülligen abzeichnete, klopfte der damalige Gemeinderat und Vizeammann Roland Riedweg bei Hänni an. Die beiden sind aus früheren Zeiten freundschaftlich miteinander verbunden. Im Gemeinderat war ein Sitz frei, die Suche nach Kandidatinnen und Kan­didaten gestaltete sich nicht einfach.

Bei erster Anfrage war Zeitpunkt nicht reif

Hänni winkte ab, wollte erst seine familiäre Situation ins Reine bringen, absolvierte zudem just zu diesem Zeitpunkt eine Weiterbildung. «Es war etwas viel auf einmal», sagt er rückblickend und fügt an:

«Ich war noch nicht so weit, noch nicht bereit. Denn wenn ich etwas mache, dann richtig.»

Als im 2016 nach wie vor eine Vakanz bestand im Gemeinderat, suchte Hänni das Gespräch mit Vizeammann Riedweg und Gemeindeammann Graf – «ihn habe ich vorher nicht gekannt» –, informierte sich über die Tätigkeiten. Er spürte schnell, dass er sich gerne engagieren möchte, sich im Gremium wohlfühlen könnte. Hänni erzielte ein Glanzresultat, war in seinem Ressort in der Folge zuständig für die Bereiche Gemeindeliegenschaften, öffentliche Anlagen, Schule, Sport und Kultur. «Ich bin stetig an dieser Aufgabe gewachsen», hält er fest. Und:

«Es ist eine Lebensschule, sehr abwechslungsreich und eine sinnvolle Beschäftigung.»

Zudem sei es eine spannende Ergänzung zu seinem Beruf bei der Post. Bei dieser arbeitet Hänni seit über 35 Jahren, durchlief seine Ausbildung bei der damaligen PTT in Birrhard, war 27 Jahre in Brugg tätig. Heute befindet sich sein Arbeitsplatz in Dättwil. Als Teamleiter ist er verantwortlich für die Zustellung in einem Teilgebiet von Baden und in ganz Ennetbaden.

Die Verantwortung hat noch einmal zugenommen

Auf seine Wahl als Gemeindeammann habe er durchweg positive Reaktionen erhalten, sagt er. Diesen Rückhalt, diese Unterstützung zu spüren, sei sehr schön. Mit einem Lachen fügt er an: «Es braucht ja jemanden, der es macht. Jeder, der sich freiwillig zur Verfügung stellt, ist in der Regel gerne gesehen.» Auch wenn er kein Ortsbürger sei: Entgegen komme ihm, dass er verankert und gut vernetzt sei im Dorf, dass er über Erfahrung verfüge in der Behörde. Hänni sagt:

«Das kann ein wertvoller Vorteil sein. Viele Leute kommen vielleicht etwas offener auf mich zu als bei jemand anderem. Einige kannten mich schon, als ich ein kleiner Bub war.»

Als Gemeindeammann habe sich für ihn doch noch einmal einiges geändert, räumt er ein. Das Amt sei zeitintensiv – rund anderthalb Arbeitstage pro Woche rechnet er –, die Verantwortung habe zugenommen, die gewissenhafte Vorbereitung sei aufwendig. Diese laufe heute, das sei eine grosse Erleichterung, über digitale Kanäle.

Am Arbeitsplatz könne er glücklicherweise auf das Verständnis seines Vorgesetzten zählen, den er seit langem kenne, sagt Hänni. «Er weiss, wie ich ticke.»

Noch dauern die Sitzungen länger als zwei Stunden

Der mit drei neuen Mitgliedern zusammengesetzte Gemeinderat habe sich schnell gefunden, die Harmonie stimme, freut sich Hänni über den geglückten Start. «Es ist sehr angenehm. Ich muss meinen Kolleginnen und meinem Kollegen ein grosses Kompliment aussprechen. Alle arbeiten sich mit sehr viel Fleiss ein, zeigen grosses Interesse.» Dass verschiedene Charaktere aufeinandertreffen, mache es spannend.

Der neu zusammengesetzte Gemeinderat habe sich schnell gefunden, sagt Stefan Hänni. Alex Spichale (2. Juni 2022)

Mit Vizeammann Franziska Näf bilde er ein gut funktionierendes Führungsduo, fährt Hänni fort. «Wir ergänzen uns, können uns aufeinander verlassen.» Der Sitzungsrhythmus wurde beibehalten. Der Termin alle zwei Wochen am Montag dürfte nach Hännis Dafürhalten zwar jeweils nicht länger als zwei Stunden dauern. Aber: «Das können wir momentan noch nicht einhalten», gibt er zu.

Das Zwischenmenschliche ist Hänni wichtig, die Wertschätzung. Das Personalwohl liegt ihm am Herzen, von den Verwaltungsangestellten bis zum Bauamt und technischen Dienst. «Wir sind alle aufeinander angewiesen, können nur als Team funktionieren.» Er führe auf einer kollegialen Ebene, auf Augenhöhe, setze auf eine Vertrauensbasis, sagt Hänni. Er wolle nicht den Chef markieren und kontrollieren:

«Ich weiss, dass ich mich auf die Leute verlassen kann. Sie verstehen ihr Handwerk.»

Er wolle die Leute abholen, stelle Rückfragen, höre zu. «Ich will wissen, wie sie sich fühlen, wo allenfalls Probleme entstehen können. Wenn man offen und ehrlich ist, dann spürt das mein Gegenüber.»

Auch den regen Austausch mit der Bevölkerung schätzt er. In seiner bisherigen Zeit in der Behörde in bester Erinnerung geblieben sind ihm die per­sönlichen Kontakte, die Momente, an denen die Menschen zusammenkamen. Genossen habe er Anlässe wie den Seniorenausflug, den Neuzuzügertag oder den Neujahrsapéro, die er organisieren durfte, aber auch die Gemeindeversammlungen. Ebenfalls erwähnt Hänni den runden Tisch, zu dem die Bevölkerung regelmässig eingeladen ist und in lockerer Atmosphäre ihre Fragen und Anliegen deponieren kann, sagen kann, wo der Schuh drückt.

Dorffest ist ein Höhepunkt im kommenden Jahr

Bereits war der Gemeinderat zusammen mit der Verwaltung in Klausur. «Es war ein sehr lehrreicher Tag für uns alle, an dem wir uns noch besser kennen gelernt haben», sagt Hänni. Zur Sprache kamen die laufenden Geschäfte, die anstehenden Projekte und Herausforderungen, die Legislaturziele, der Finanz- und Investitionsplan.

Apropos: Mülligen ist in der komfortablen Lage, dass nach hartnäckigen Verhandlungen vor rund drei Jahren eine höhere Inkonvenienzentschädigung für den Kiesabbau ausgehandelt werden konnte mit der Holcim Kies und Beton AG. «Das ist aussergewöhnlich und gibt uns einen starken Rückhalt», sagt der Gemeindeammann. «Darüber sind wir sehr froh.» Trotzdem gelte es Sorge zu tragen zu den Finanzen, den Schuldenabbau im Auge zu behalten.

Mit der Holcim Kies und Beton AG konnte vor rund drei Jahren eine höhere Inkonvenienzentschädigung für den Kiesabbau ausgehandelt werden. mhu (7. Mai 2018)

Ein Thema ist weiter die mögliche Fusion im Birrfeld. Die Machbarkeitsstudie wird dazu die weiteren Schritte und möglichen Wege aufzeigen, sagt Hänni.

Ein nächster Höhepunkt, hält er beim Blick in die Zukunft fest, sei das dreitägige Dorffest vom 30. Juni bis 2. Juli 2023 zum 750-Jahr-Jubiläum der Gemeinde. Der Festperimeter befindet sich rund um das Schulhaus, verschiedene Vereine werden Festbeizen betreiben, im grossen Zelt auf der Sportwiese sind Attraktionen und Showeinlagen geplant. Es soll ein Familienfest sein. «Ich erhoffe mir dadurch einen noch stärkeren Zusammenhalt, einen noch stärkeren Kitt im Dorf», sagt Hänni.

Die Wasserversorgung ist ein Jahrhundertprojekt

Als ein Jahrhundertprojekt von sehr grosser Wichtigkeit bezeichnet der Gemeindeammann die Wasserversorgung. Denn im 2028 wird die heutige Quellfassung vom Netz genommen, die zukünftige Wasserversorgung muss zu diesem Zeitpunkt sichergestellt sein. Nicht zu vergessen seien weiter der Unterhalt der Gemeindeinfrastruktur oder die Revision der Nutzungsplanung, die dringend angepackt werden müsse, ergänzt Hänni. Ein aufwendiges Unterfangen, das mehrere Jahre dauern werde.

Die zukünftige Wasserversorgung muss sichergestellt werden in Mülligen. zvg

Wo sieht er die Gemeinde in zehn Jahren? «Schwierig zu beurteilen in dieser schnelllebigen Zeit», antwortet er nach kurzem Überlegen. Grundsätzlich aber sehe er für Mülligen eine rosige Zukunft. «Ich habe ein gutes Gefühl.»

Auch für sich selber ist er guter Dinge. Neben seinem Beruf und seiner Tätigkeit als Gemeindeammann schafft er sich bewusst dann und wann Freiräume – gerade am Wochenende –, um einen Ausgleich zu haben, abschalten und den Kopf durchlüften zu können. Gerne kümmert er sich um Haus und Garten, daneben stehen – je nach Saison – Skifahren oder Wandern und Biken hoch im Kurs. Er habe das Glück, dass seine heutige Partnerin seine Interessen teile, ihm oft den Rücken freihalte, sagt Hänni. «Die Freizeit zusammen geniessen zu können, das ist Lebensqualität.»

