Der STV Mülligen präsentiert ein Theater mit Turnshow

Mülligen Ein Diamant und eine Eulenpsychologin sorgen für Aufsehen Der Turnverein Mülligen präsentiert mit «Alli und doch niemert» ein Theater mit Turnshow. Die geballte Unterhaltung sorgte an der Premiere am Samstagabend für viele Lacher. Ina Wiedenmann 27.11.2022, 16.00 Uhr

Babs (rechts im Bild) tischt Gaby eine eulenpsychologische Geschichte auf. Ina Wiedenmann

Wer lässt schon eine Eulenpsychologin bei sich wohnen? Die blonde, naiv wirkende Gaby schon. Sie arbeitet in einem Museum am Empfang, in dem ein seltener Sonnendiamant ausgestellt wird. Der wertvolle Stein stösst auf grosses Interesse.