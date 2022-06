Mülligen: Gemeindeversammlung informiert über Feuerwehr-Fusion

Mülligen An der Gemeindeversammlung kann über ein Traktandum nicht abgestimmt werden Die Mülliger Stimmberechtigten können am Freitag, 24. Juni, über die Änderungen des Benützungsreglements der Schulanlagen entscheiden. Flavia Rüdiger 23.06.2022, 05.00 Uhr

Die Kreditabrechnung «Sanierung Kindergarten» wird der Mülliger Stimmbevölkerung vorgelegt. Claudia Meier

Der Gemeindevertrag zur Fusion der Feuerwehren von Baden, Turgi, Gebenstorf, Birmenstorf und Mülligen wurde vom Badener Einwohnerrat Anfang Juni wegen diversen Mängeln zurückgewiesen. Streitpunkt waren unter anderem die 42 Franken pro Einwohner, welche die Anschlussgemeinden jährlich an Baden entrichten müssen, ist dem «Badener Tagblatt» zu entnehmen. An der Mülliger Gemeindeversammlung vom Freitag, 24. Juni, wird nun über das weitere Vorgehen informiert, jedoch nicht abgestimmt.

Weiter werden die Stimmberechtigten über eine Einbürgerung, über die Kreditabrechnung «Projektierung Sanierung Kindergarten», welche eine Kreditüberschreitung von 2725.80 Franken vorweist, und über die Rechnung 2021 abstimmen.

Das Vereinszimmer wird nicht mehr zur Verfügung stehen

Traktandiert ist auch das angepasste Benützungsreglement Schulanlagen der Gemeinde Mülligen. Das bestehende wurde am 1. Februar 2016 in Kraft gesetzt. Da die Schulpflege bisher für die Reservationen zuständig war und diese per 1. Januar nicht mehr im Amt ist, geht die Aufgabe auf den Gemeinderat über, ist der Botschaft zu entnehmen. In diesem Zusammenhang wurde das Reglement überarbeitet.

Zum Beispiel steht neu das Vereinszimmer nicht mehr zur Verfügung, dafür aber die Turnhalle, die Bühne, das Foyer und die Küche in der Mehrzweckhalle. Auch die Aussenanlagen: Schulhausplatz, Spielwiese und Roter Platz können mit einer Bewilligung genutzt werden. Zudem wurden die Benützungsgebühren überarbeitet.

Gemeindeversammlung: Freitag, 24. Juni, Ortsbürger 19.30 Uhr, Einwohner 20 Uhr, Mehrzweckhalle.