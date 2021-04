Mülligen Das Restaurant Müli öffnet am Freitag die Terrasse ‒ die neuen Betreiber sind bekannt in der Aargauer Gastroszene Ende März übergab Hochzeitsplanerin Tessa Schneider das historische Lokal am Mülirain 1. Mit diesem Konzept wollen der Wettinger Robin Deb Jensen und seine Frau Marloes Tjalsma die Gäste überzeugen. Maja Reznicek 21.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Unternehmer Robin Deb Jensen und seine Frau Marloes Tjalsma übernehmen das Restaurant. Bild: Britta Gut

Am Montag herrscht reges Treiben in der «Müli». Servicepersonal fegt die Terrassenstühle, Gartenarbeiter entfernen unerwünschte Pflanzen, im Innenbereich klappert Geschirr. In wenigen Tagen soll das Restaurant an der Reuss – zumindest im Aussenbereich – wieder Gäste empfangen. Ein bisschen nervös seien sie schon, sagen die neuen Betreiber Robin Deb Jensen und Marloes Tjalsma. Aber das vor allem in Hinblick auf die «richtige» Eröffnung am 9. Mai.

Hat schon einige Jahre auf dem Buckel: die «Müli» in Mülligen. Bild: Sandra Ardizzone (1. März 2021)

Ab dann soll das Lokal in Mülligen mit über 300 Plätzen nicht nur doppelt so viel Kapazität haben wie bisher, sondern auch das neue Konzept anlaufen: Im Restaurant entsteht eine «Suisse Brasserie», die rustikale Reussstube wird zum «Gourmet-Stübli» und die Strandbar bekommt ein neues Leben als «Biergarten am Beach».

Das Untergeschoss befindet sich bis Ende Mai noch im Umbau. Dann locken dort eine Whiskey-, Gin- und Rumbar mit Zigarrenlounge im Stil der 1930er-Jahre, ein Weinkeller sowie eine historische Küche aus dem 17. Jahrhundert als Degustationsraum. Robin Deb Jensen fügt an:

«Ausserdem tauschen wir das alte Mühlerad aus und erneuern die Anlegestelle für Schiffe. So kann man unseren Biergarten direkt vom Boot aus besuchen.»

Das Restaurant soll sowohl die jüngere als auch ältere Generation anziehen. Die Betreiber ergänzen: «Wir begegnen allen mit Gastfreundschaft. Zudem ist uns eine lockere und entspannte Atmosphäre sehr wichtig.»

Es gibt Schweizer Klassiker ‒ auch vegan oder vegetarisch

Die «Müli» ist nicht das erste Lokal von Robin Deb Jensen. Als Mitgründer und CEO der Geissepeter GmbH gehören ihm bereits mehrere Streetfood-Restaurants im Aargau. In Baden sind es beispielsweise die «Foodgeisha», die saisonale «Geissepeters Fonduestube» sowie «Jensen’s Food Lab». Diese servieren Fast Food wie Hamburger oder Hotdogs – aber alles frisch zubereitet, wie Deb Jensen betont.

Die Reussstube wandelt sich zum «Gourmet-Stübli». Bild: Britta Gut

Einen hohen Standard ist sich der Wettinger gewöhnt: Über 15 Jahre lang managte er Luxushotels in Indonesien und Thailand. Wegen der beiden Kinder kehrten der 47-Jährige und seine Frau in die Schweiz zurück. Ein bisschen asiatisches Flair ist stellenweise auch in der neuen Dekoration des Restaurants Müli erkennbar. Im Aussenbereich werden gemäss Deb Jensen balinesische Lampions und Lichter in vietnamesischen Strohkörben für Atmosphäre sorgen.

Unternehmer Robin Deb Jensen. Bild: Britta Gut

Auf der Speisekarte stehen dahingegen Schweizer Klassiker wie Cordon bleu oder Zürcher Geschnetzeltes. Besonders dabei: Die Gerichte sind ebenfalls in der vegetarischen oder veganen Variante erhältlich. Der Gastronom ergänzt:

«Bei den Zutaten wählen wir bewusst regionale Produkte. So stammen Fleisch, Käse und Brot direkt aus dem Dorf.»

Zubereitet werden die Menus in der «Müli» vom alten Küchenchef. Deb Jensen sagt: «Als ich einmal früher im Restaurant war, hat mir das Essen sehr geschmeckt. Darum haben wir den Koch übernommen.» Auch ein ehemaliger Lehrling des alten Betriebs ist nun Teil des siebenköpfigen Teams.

Sie sammelten in Asien Erfahrungen mit grossen, pompösen Hochzeiten

Schon immer überzeugt von der «Müli» waren Robin Deb Jensen und Marloes Tjalsma aber nicht. Bevor sie deren Übernahme überhaupt in Erwägung zogen, genossen die beiden ein Abendessen im Lokal. Kulinarik und Location begeisterten sie zwar, der Standort am Mülirain 1 sei jedoch «schon sehr ab vom Schuss». Zufällig käme man hier nicht vorbei. Mittlerweile denken die Gastronomen jedoch grösser:

«Durch die Lage in der Nähe der A1 ist unser Restaurant ‒ sobald es wieder möglich ist ‒ für ausländische Touristen interessant.»

Gleichzeitig würde ein gut besuchter historischer Wanderweg an dem Lokal vorbeiführen.

Neben dem normalen Betrieb will das Paar in Zukunft auf Anlässe setzen. Insbesondere Trauungen liegen den beiden am Herzen. Durch ihre Zeit in Asien hätten sie Erfahrungen mit grossen, pompösen Hochzeiten, wie sie etwa in Indien üblich sind, gesammelt. Das wolle man für die Feste in Mülligen einfliessen lassen: «Die ‹Müli› ist ideal für freie Trauungen, die vielleicht etwas aus dem Rahmen fallen.»

Das Rad wird noch bis Ende Mai ausgetauscht. Bild: Britta Gut

Hochzeitsplaner – wie es Vorgängerin Tessa Schneider war – seien sie aber keine, sagt Deb Jensen. Deshalb arbeite man zusätzlich mit externen Hochzeitsplanern zusammen.

Ein Lieferservice mit Gourmet-Touch ist geplant

Ab dem 23. April ist die Terrasse der «Müli» jeweils freitags bis sonntags von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Deb Jensen fügt an:

Die offizielle Eröffnung steht Anfang Mai an. Bild: Britta Gut

«Im Austausch mit unseren anderen Restaurants können wir das Personal flexibel dort einsetzen, wo es gebraucht wird.»

Sollte die Auslastung nicht so gross sein, wie gedacht, hat der 47-Jährige bereits eine neue Idee mit seinen Angestellten ausgeheckt. Aktuell ist ein Lieferservice mit Gourmet-Touch in Planung. «Wer liefert schon ein wirklich gutes Tatar», sagt Deb Jensen dazu.

Sobald weitere Lockerungen der Coronamassnahmen erfolgen, soll das Restaurant Müli sieben Tage die Woche besuchbar sein. Man bleibe aber für die weiteren Entwicklungen offen – und eben immer locker.