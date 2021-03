Mülligen «Das brachte mich zur Erkenntnis, dass es genug ist»: Warum Pächterin Tessa Schneider nach zehn Jahren in der Müli aufhört Ab April kommt das Restaurant Müli in Mülligen in neue Hände. Warum Pächterin Tessa Schneider den Betrieb aufgibt und wie es mit ihrer Magma Bar in Schinznach-Bad weitergeht. Maja Reznicek 06.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tessa Schneider gibt ihr Restaurant Müli nach zehn Jahren auf. Bild: Sandra Ardizzone

Idyllisch wirkt die «Müli» in Mülligen. Rechts die glitzernde Reuss, links der Blick ins Grüne. Mit dem Restaurant im historischen Kleid haben schon viele ihr Glück versucht – auch Tessa Schneider. Seit 2011 hat die 60-Jährige den Gastronomiebetrieb gepachtet und ist insbesondere für Hochzeitsfeste bekannt. Ende März gibt Schneider die «Müli» jedoch auf. Sie sagt:

«Dass in der Gastronomie erst auf April mit Lockerungen gerechnet werden kann, ist insofern traurig, weil wir uns nicht mehr von unseren Gästen verabschieden können. Das tut mir von Herzen leid.»

Zwar überraschten die Pächterin die vom Bundesrat im Februar bestimmten Lockerungsschritte nicht – diese seien nach den vielen «vorangegangenen Zeitungsmeldungen» zu erwarten gewesen – aber: «Es ist trotzdem hart, sich damit weiterhin auseinandersetzen zu müssen, ob und wie es überhaupt weitergehen soll, wann es weitergeht.» Die Konsequenzen für die «Müli» zog sie aber bereits vor Corona.

Vermieter hätten kein Verständnis für eine Mietzinsreduktion gehabt

Den Entschluss, den Pachtvertrag nicht mehr zu verlängern, fällte die ausgebildete Hochzeitsplanerin unabhängig vom Lockdown im März. Schneider sagt: «Die ständigen Diskussionen mit dem Eigentümer über die Neben- und Liegenschaftsunterhaltskosten haben mich zur Erkenntnis gebracht, dass es genug ist.» Beim Vertragsabschluss vor zehn Jahren seien Versprechungen gemacht worden, beispielsweise neue Toiletten. Nichts davon sei umgesetzt worden.

Zudem stiegen gemäss Tessa Schneider die Mieten und Nebenkosten und schlussendlich habe der Restaurationsbetrieb einen grossen Teil der übrigen Liegenschaftskosten tragen müssen. Dies hat Schneider veranlasst, den Pachtvertrag nicht mehr zu verlängern.

Bekannt für Feste wie Hochzeiten oder Geburtstage: die «Müli» in Mülligen. Bild: Sandra Ardizzone

Nur vier von 24 Hochzeiten fanden im letzten Jahr statt

Durch die Pandemie wurde der Betrieb der «Müli» stark eingeschränkt. Beim ersten Lockdown ging die 60-Jährige auf Empfehlung von Gastrosuisse auf den Vermieter zu, um eine Mietzinsreduktion oder einen Aufschub zu bekommen. «Der Vermieter in der ‹Müli› hatte dafür kein Verständnis und vertrat den Standpunkt, ohne behördlichen Zwang gibt es kein Entgegenkommen, das heisst keine Mietzinsreduktion.»

Schneider konnte im weiteren Verlauf des Jahres viele Anlässe nicht durchführen:

«Von den 24 reservierten Hochzeiten haben gerade mal vier stattgefunden. Auch die geplanten Weihnachtsessen wurden abgesagt.»

Tessa Schneider Bild: Sandra Ardizzone

Sie hätte im vergangenen Jahr einen Umsatzrückgang von 50 Prozent hinnehmen müssen. «Irgendwann sind die Rücklagen aufgebraucht und es geht auch bei gutem Willen nicht mehr. Der erste Lockdown war dank des guten Sommers verkraftbar, der zweite Lockdown und das zögerliche Verhalten der Behörden führen dazu, dass trotz umfangreicher Schutzmassnahmen die Weiterexistenz der ‹Müli› nicht mehr möglich ist.»

Schneider erzählt weiter: «Diese Einbussen hatten zur Folge, dass ich die laufenden Mieten nicht mehr termingerecht beziehungsweise nur noch teilweise bezahlen konnte.» Der Eigentümer liess daraufhin das ganze Inventar durch die Behörde beschlagnahmen (Retentionsrecht) und leitete gemäss Schneider ein Betreibungsverfahren ein. Die 60-Jährige sagt: «Ich hoffe immer noch, dass sich die Behörden im Rahmen der Härtefälle dazu entschliessen können, für die Fixkosten aufzukommen, sodass der Vermieter seine Erträge vollständig bekommt.»

Man hätte über das «Problem mit dem Mietzins» sprechen können

Gemäss Alois Bühler, Mitinhaber der «Müli» in Mülligen, nahm die Auflösung des Pachtvertrags einen anderen Verlauf. Er habe bereits im Herbst 2019 mit Tessa Schneider über die Kündigung gesprochen, damals weil sie sich habe pensionieren lassen wollen. Bühler sagt:

«Sie hat dem Restaurant wieder einen guten Ruf gebracht und bis zum ersten Lockdown ist alles gut gelaufen.»

Die Mieterin habe am 12. März 2020 nach Ende ihres Zehnjahresvertrags regulär gekündigt und ihr Recht, den Pachtvertrag um weitere drei Jahre zu verlängern, nicht ausüben wollen.

Dass die Eigentümerschaft das Gesuch um Mietzinsnachlass beziehungsweise dessen Aufhebung einfach abgelehnt hätte, stimme nicht. Tessa Schneider habe ihnen ein Schreiben geschickt, das auf einer Vorlage von Gastrosuisse beruhe und in dem von einem «Mangel aus miet­rechtlicher Sicht» durch die behördlich angeordnete Schliessung des Restaurants die Rede ist, für den der Vermieter einzustehen habe.

«Dieser Mangel liegt nicht am Objekt», sagt Bühler. Gemäss den Eigentümern wurde bis Dezember 2020 ein Zahlungsaufschub für sämtliche Ausstände gewährt und die Bereitschaft signalisiert, dass man über «das Problem mit dem Mietzins» sprechen könne. Zu einer Einigung sei es aber nicht gekommen, weil sich Frau Schneider nicht mehr für ein Gespräch zur Verfügung gestellt habe.

Restaurant Müli Sandra Ardizzone

Die Eigentümer hätten sich dann gezwungen gesehen, die bis Dezember 2020 aufgelaufenen Schulden mit einer sogenannten Retention des Inventars zu sichern. Bühler sagt: «Inzwischen wurden die Gespräche wieder aufgenommen und der Retentionsbeschlag konnte aufgehoben werden.» Genau wie Tessa Schneider hoffen die Eigentümer auf eine Begleichung der Mietschulden durch den Staat.

Zusätzlich fügen die Vermieter an, dass sie stets mit entsprechenden Investitionen dafür gesorgt hätten, dass sich die Infrastruktur des gesamten Mietobjekts in einem sehr guten Zustand befindet. Über die Jahre sei das Vertragsverhältnis partnerschaftlich in schriftlichen Verträgen angepasst worden, der aktuelle Vertrag datiert aus dem Jahr 2016. Dieser enthalte keine Versprechungen. Zu den Vorwürfen betreffend Neben- und Liegenschaftskosten verweist der Mitinhaber der «Müli» darauf, dass diese im Pachtvertrag klar geregelt seien. Und «wer mehr Strom verbraucht, muss auch mehr bezahlen», stellt Bühler klar.

Die Magma Bar erwartet eine weitere Durststrecke

Neben der «Müli» in Mülligen ist Tessa Schneider Pächterin der Magma Bar in Schinznach-Bad. Dort bleibe sie es auch, erklärt die 60-Jährige. Vermieter Daniel Bieri von der Bad Schinznach AG sei kulanter mit der Miete und habe Aufschub gewährt. Ende Februar erliess er Tessa Schneider zudem zwei weitere Monatsmieten. Trotzdem erwartet die Magma Bar durch die späte Öffnung im Frühling eine weitere Durststrecke: «Die Bar lebt vor allem von den Events in den Herbst- und Wintermonaten.»

Für die nächsten Lockerungen im April überlegt man sich eine Aussenbar. Schneider sagt: «Wir wissen aber natürlich nicht, was genau der Bundesrat plant und ob die Gäste auch motiviert sind, draussen zu sitzen, wenn es nicht sommerlich warm ist.» Einen Take-away wird es sicher nicht geben. Schneider:

«Von vielen Berufskollegen hört man immer wieder, dass Take-away zwar sehr aufwendig ist, aber kaum die Kosten deckt.»

Trotz allem hofft Tessa Schneider, dass bald die Tanzabende und Events in der Magma Bar wieder durchgeführt werden können. Bis dahin und auf weiteres arbeite sie wieder in ihrem angestammten Beruf – als Finanzberaterin.

In Mülligen übernimmt ab April der neue Pächter Robin Deb Jensen, Inhaber der Geissenpeter GmbH, das Zepter. Unter dem bestehenden Namen Müli sollen eine Brasserie, ein Gourmet-Stübli sowie ein Terrassenbetrieb inklusive Beach-Bar geführt werden.