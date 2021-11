Mönthal Vizeammann Yvonne Wächter gebührend verabschiedet Die Gemeindeversammlung in Mönthal hat allen Geschäften mit grosser Mehrheit zugestimmt. Unter «Verschiedenes» hiess es Abschied nehmen. 13.11.2021, 16.02 Uhr

Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 115% in Mönthal – hier das Gemeindehaus.

Sandra Ardizzone

Der Kredit über 25'000 Franken für die Anschaffung eines neuen Bauamtsfahrzeugs ist genauso unter Dach und Fach in Mönthal wie der angepasste Gemeindevertrag mit Remigen über die gemeinsame Führung der Primarschule und des Kindergartens. Ebenfalls mit grosser Mehrheit angenommen haben die am Freitagabend anwesenden 34 Stimmberechtigten – von alles in allem 287 Stimmberechtigten – das Budget 2022 mit einem unveränderten Steuerfuss von 115%.