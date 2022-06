Mönthal: Warum die Sommerpause im SchoggiEgge fünf Monate dauert

Mönthal SchoggiEgge: Warum die Sommerpause diesmal fünf Monate dauert Die Coronapandemie hat das Unternehmen von Caterer Jürg Binder auf den Kopf gestellt. Jetzt baut er sein Geschäft im Gemeindehaus Mönthal um und feiert im Herbst mit der Kundschaft Wiedereröffnung. Claudia Meier 23.06.2022, 05.00 Uhr

Jürg Binder baut den SchoggiEgge den Sommer durch komplett um. Claudia Meier

Bei Jürg Binder in Mönthal herrscht Aufbruchstimmung. Im Sommer 2021 hat sich der gelernte Bäcker-Konditor zusammen mit seiner Frau Sandra schweren Herzens entschieden, das Eventorganisationsunternehmen JB Catering nach fast 30 Jahren aufzugeben und sich auf den SchoggiEgge zu konzentrieren. Grund dafür ist die Coronapandemie und der damit verbundene finanzielle Verlust, den die Firma – mangels staatlicher Unterstützung – grösstenteils selber tragen muss.

Jürg Binder setzt in Mönthal auf SchoggiEgge und Café und gibt sein Catering pandemiebedingt im 2022 auf. Chris Iseli (13. Dezember 2021)

Für die gebuchten Catering-Veranstaltungen, die teilweise coronabedingt verschoben worden waren, setzt Jürg Binder derzeit nochmals all seine Energie in sein ursprüngliches Kerngeschäft. Als Gesamtanbieter für Veranstaltungen habe er sich eine Stammkundschaft aufgebaut, die es schätze, dass er nicht nur feines Essen, sondern auch den passenden Kerzenständer liefern könne. Mit der Schliessung des Catering-Bereichs werde in der Region eine Lücke entstehen, die niemand füllt, so Binder.

Kaffee-Ecke und Laden werden vergrössert

Sobald alle Kundenveranstaltungen abgeschlossen sind, wird der 54-Jährige die Catering-Infrastruktur, die mehrere Lager füllt, verkaufen.

Truffes und Bruchschoggi sind die Spezialitäten im SchoggiEgge. Chris Iseli

Im Hinblick auf den letzten Catering-Sommer und den geplanten Umbau in den Geschäftsräumen im Gemeindehaus hat Jürg Binder den Schokoladenverkauf und den Kaffee-Betrieb bereits am 9. Mai – vorübergehend – eingestellt.

Für den Neuanfang wird das Büro in den hinteren Bereich verlegt. Küche, Kaffee-Ecke und Laden werden vergrössert. «Produziert wird die Schokolade im Glarnerland», erklärte Binder beim Gespräch mit der AZ im letzten Dezember. Zukünftig könne er sich aber vorstellen, einige Spezialitäten vor Ort herzustellen. Auch hat er vor, regionale Produkte, die sonst beispielsweise über Hofläden verkauft werden, ins Sortiment aufzunehmen und zu einem ländlichen Treffpunkt zu werden.

Die Kundeninformation an der Geschäftstür in Mönthal. Claudia Meier

Die Sommerpause inklusive Umbau im SchoggiEgge in Mönthal dauert noch bis am 29. September. Danach wird das Lokal jeweils wieder donnerstags, freitags und samstags offen stehen. Vom 14. bis 16. Oktober werden Tage der offenen Tür stattfinden, lautet die Vorankündigung.