Mönthal: Der SchoggiEgge ist nach dem Umbau wieder eröffnet

Mönthal Rund um die Uhr Schokolade kaufen: Schoggi-Laden öffnet nach Umbau mit Neuerungen In Mönthal wird am Donnerstag der SchoggiEgge neu eröffnet. Inhaber Jürg Binder erklärt, was jetzt anders ist und wann es hier Grillwürste gibt. Deborah Bläuer Jetzt kommentieren 29.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jürg Binder freut sich auf den neuen Lebensabschnitt mit dem SchoggiEggen. Das Schoggi-Buffet für Anlässe, das noch aus Cateringzeiten stammt, wird er weiterhin anbieten. Sandra Ardizzone

«Innerhalb der letzten drei Jahre hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht», sagt Jürg Binder. Nach 25 Jahren haben er und seine Frau Sandra Binder sich im Sommer 2021 entschieden, ihr Eventorganisationsunternehmen JB Catering aufzugeben. Grund waren die Coronapandemie und die damit verbundenen finanziellen Verluste.

Jürg Binder konzentrierte sich fortan auf den SchoggiEggen, der während der Pandemie als zusätzliche Einkommensquelle entstand. Sandra Binder arbeitet mittlerweile wieder auf ihrem angestammten Beruf im kaufmännischen Bereich.

Das Hauptsortiment besteht aus Bruchschokolade und Truffes. Chris Iseli (13. Dezember 2021)

Am Donnerstag, 29. September, wird der SchoggiEgge nach einer verlängerten fünfmonatigen Sommerpause, in der grosse Umbauarbeiten stattgefunden haben, neu eröffnet. Am Fenster, wo das Büro war, befindet sich nun der KafiEgge, wo die Gäste die handgemachten süssen Spezialitäten degustieren und ein Getränk geniessen können.

Das Büro wiederum wurde ins ehemalige Lager verlegt. Es wurden zwei Theken aufgestellt, in denen die in der Schweiz produzierte Schokolade und Truffes präsentiert werden. Einige der Produkte stellt Jürg Binder auch vor Ort selbst her. Die Küche wurde belassen.

Weisse Schokolade ist besonders gefragt

Neu gibt es im Geschäft in Mönthal einige Dekorationsartikel zu kaufen und das Zusatzsortiment wurde ausgebaut. Einerseits wurde es um selbst hergestellte Produkte, zum Beispiel Mini-Gugelhupfe, Salatsaucen und Pesto, erweitert, andererseits werden auch viele Produkte aus der Region verkauft, wie etwa Pizza-Öl und Essig von Maja’s Chrüterstübli aus Mandach.

Im Zusatzsortiment gibt es ebenfalls Süsses, wie zum Beispiel Konfitüre vom Hof Gygax aus dem Ueberthal, aber nicht nur. Sandra Ardizzone

Das Hauptsortiment besteht aus 25 Sorten Schokoladen und 16 Sorten Truffes. Binders persönliche Favoriten sind die aus weisser Schokolade bestehenden Crunchy-Ovo-Rocks und Blutorangenflocken. Generell sei die Nachfrage nach weisser Schokolade gross, stellt der Mönthaler fest.

Statt Geld gibts am Automaten Schokolade

Ausserdem wurde das Logo überarbeitet und ein 24-Stunden-Automat installiert, an dem die Leute rund um die Uhr Schokolade beziehen können.

«Manche Kunden schauen sich die Öffnungszeiten nicht so genau an», erklärt Jürg Binder. Damit diese nicht wieder enttäuscht nach Hause fahren müssten, gebe es den 24-Stunden-Automaten. Generell kämen viele Kundinnen und Kunden auch von weiter her, zum Beispiel aus Zürich. Binder sagt:

«Ich bin überrascht, wie viele Leute hierher finden.»

Schliesslich ist Mönthal nicht gerade der Nabel der Welt. «Würde ich ein Geschäft neu eröffnen, wäre es nicht hier», gibt Jürg Binder zu. Aber der SchoggiEgge sei ja nach und nach gewachsen. Weg aus der 400-Seelen-Gemeinde möchte der gelernte Bäcker-Konditor trotzdem nicht. Zum einen gefällt es ihm hier, zum anderen wären die Mieten in einer Stadt zu hoch für das kleine Geschäft.

Der SchoggiEgge befindet sich im selben Gebäude wie die Gemeindeverwaltung. Sandra Ardizzone

Neben dem 54-Jährigen arbeitet noch eine Mitarbeiterin in einem Teilzeitpensum hier. Und wenn es sehr viel zu tun gibt, so wie es voraussichtlich in der Weihnachtszeit wieder der Fall sein wird, hilft Sandra Binder aus. Den Hauptumsatz mache er in der Weihnachts- und Osterzeit, berichtet Jürg Binder. Dann, wenn Firmen 100, 200 oder mehr Geschenke für ihre Angestellten oder Geschäftspartner bestellen. Für international tätige Firmen versendete der SchoggiEgge seine Spezialitäten schon in ganz Europa und sogar bis nach Amerika.

Schwierigkeiten machen die gestörten Lieferketten

Bauchschmerzen machen momentan die gestörten Lieferketten, die man auch in Mönthal zu spüren bekommt. Manchmal werde die bestellte Ware schon am nächsten Tag geliefert, manchmal erst Wochen später, erklärt Jürg Binder. «Es ist nicht mehr zuverlässig.»

Nicht nur Produkte zum Essen, sondern auch Dekorationsartikel gibt es im SchoggiEggen. Manche haben einen Bezug zu Schokolade, andere nicht. Sandra Ardizzone

Dennoch freut er sich auf den neuen Lebensabschnitt. Vom 14. bis 16. Oktober wird es zudem von 10 bis 17 Uhr Tage der offenen Tür geben, an denen der umgebaute SchoggiEgge mit einem Apéro, Canapés und Grillwürsten gefeiert werden soll.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen