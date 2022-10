Mobiler Zahnarzt: Dominik Burkart behandelt im Altersheim

Mobiler Zahnarzt Dominik Burkart behandelt Patienten im Altersheim Ein Zahnarztbesuch ist nicht gerade ein Lieblingstermin. Vielleicht ist es etwas besser, wenn einen der Zahnarzt besucht. Dominik Burkart aus Schinznach-Dorf behandelt Patienten zu Hause, vor allem Altersheime zählen auf den Dienst des mobilen Zahnarztes. 10.10.2022, 21.12 Uhr

Dominik Burkart bietet seine mobilen Dienste seit 2014 in Alters- und Pflegeheime an. Er behandelt Personen, die sich im Alter nicht mehr so gut von A nach B fortbewegen können, wie etwa im Pflegeheim Haus Eigenamt in Lupfig. «Es geht vor allem darum, dass wir die Zähne wie auch die Prothesen sauber halten, um Probleme vorzubeugen», sagt Burkart. Eine gute Zahnhygiene sei auch im hohen Alter äusserst wichtig, so der Zahnarzt. Dabei stehe nicht die Ästhetik im Vordergrund, sondern die Funktionalität.

Das Angebot von Dominik Burkart ist für die Stationsleitung des Haus Eigenamt sehr wichtig.« Es spricht sich unter den Senioren herum, dass er ins Haus kommt. Das steigert die Nachfrage», sagte Stationsleitering Jennifer Schärer.

Dominik Burkart besucht aktuell fünf Alters- und Pflegeheime im Aargau mit seiner mobilen Praxis. Die grosse Herausforderung sei die genaue Planung der Einsätze. «Wir haben lange nicht alles dabei, was wir in der Praxis verwenden. Das macht es dann manchmal zu einem schwierigen Unterfangen, wenn plötzlich unerwartete Probleme auftreten», erklärt Burkart. Doch für Dominik Burkart lohnt sich der Einsatz und bietet eine Abwechslung zum Alltag in der Praxis. (cam)