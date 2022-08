Tunnel von Mittlerer Umfahrung Brugg soll saniert werden

Mittlere Umfahrung Brugg Ab Frühjahr 2023 soll der Tunnel saniert werden – was das für den Verkehr bedeutet Die Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen der Mittleren Umfahrung Brugg müssen überholt werden. Der auflagepflichtige Teil des Projekts ist bis am 17. September online einsehbar. Dazu gehört unter anderem die Installation für eine neue Kamera. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.00 Uhr

Im Tunnel ist ein Verkehrsinformationsdisplay geplant. Maja Reznicek

Vor über 40 Jahren wurde die Mittlere Umfahrung Brugg mit dem dazugehörigen Tunnel eröffnet. Die letzten Sanierungen fanden zwischen 2008 und 2012 statt. Nächstes Jahr soll sich das ändern. Das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) schreibt dazu:

«Die Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (BSA) der Mittleren Umfahrung sind zu überprüfen und sollen saniert werden.»

Wie im bis am 17. September aufliegenden Teilprojekt «Mittlere Umfahrung Brugg, Ausstellbucht/VID Casinobrücke» ersichtlich wird, plant der Kanton in diesem Rahmen eine ganze Reihe an Massnahmen.

Die letzten Sanierungen der Mittleren Umfahrung Brugg fanden zwischen 2008 und 2012 statt. Frank Reiser (AZ Archiv)

Gemäss der Zusammenfassung von Tobias Blaser, Sektionsleiter Elektrotechnik bei der Abteilung Tiefbau, beinhaltet die gesamte Instandsetzung den Ersatz der Tunnelbeleuchtungsanlage, der Videoanlage, der Kabelschachtabdeckungen, des Oberflächenschutzes der Tunnelwände sowie die Erneuerung des Verkehrsleitsystems als auch die Integration in das übergeordnete Leitsystem.

Zusätzlich werden auflagepflichtige Elemente wie eine Ausstellbucht, ein Kameramast sowie ein Verkehrsinformationsdisplay (VID) erstellt.

Ausstellbucht soll zwei Personenwagen oder einem Lastwagen Platz bieten

In den Vorzonen des Tunnels sind verschiedene bauliche Massnahmen notwendig: Auf beiden Portalseiten gilt es laut technischem Bericht die Notrufsprechsäulen durch SOS-Alarmkasten zu ersetzen.

Auf beiden Seiten – hier das Südportal (Knoten Neumarkt) – sollen die Notrufsprechsäulen ersetzt werden. Maja Reznicek

Auf der Südseite ist eine direkte Integration in die neue Ausstellbucht angedacht. Diese soll während sechs Wochen in der Böschung zwischen der unteren und oberen Fahrbahnebene der K112 entstehen.

Installiert wird sie für Unterhaltsfahrzeuge und die spätere Sanierung der Tunnel-BSA. Mit einer Länge von 27 Metern und einer Breite von 3,5 Metern bietet sie Platz für zwei Personenwagen oder einen Lastwagen.

In der Böschung zwischen der unteren und der oberen Fahrbahnebene K112 soll eine Ausstellbucht entstehen. Maja Reznicek

Ebenfalls projektiert das BVU in der Vorzone Nord des Tunnels ein Verkehrsinfodisplay an die Konsole der Casinobrücke. Blaser erklärt:

«Das Display dient der Information der Verkehrsteilnehmenden über die aktuelle Verkehrssituation – nennt beispielsweise Reisezeiten oder Routenempfehlungen.»

Weiter ist ostseitig der Brücke für eine neue Kamera ein neuer Mast mit Konsole an der Brückenkonsole geplant. Die Kamera ergänze das bestehende Videosystem und diene der Überwachung des Tunnels durch die Kantonspolizei in der kantonalen Notrufzentrale –, um im Ereignisfall reagieren zu können.

1,6 Millionen Franken kostet die gesamte Sanierung

Während der Realisierung der Ausstellbucht ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Nach dem Start im Frühjahr 2023 nutzt das Bauteam die Fahrspur Richtung Knoten Casino zwischen Knoten Neumarkt und Tunnelportal Süd als Baustellenzufahrt. Der Verkehr in Richtung Knoten Casino wird auf die Gegenfahrbahn, auf die Einspurstrecke Richtung Windisch, umgeleitet.

Display und Kameramasten werden direkt von der Casinobrücke aus installiert. Maja Reznicek

In Richtung Knoten Neumarkt geht es einspurig bis zur Lichtsignalanlage. Dort soll das Linksabbiegen Richtung Windisch ermöglicht und die Einspurstrecke Richtung Windisch aufgehoben werden. Das Geradeausfahren in Richtung Bahnhof und das Rechtsabbiegen in Richtung Stadt bleibt dahingegen unverändert. Blaser ergänzt:

«Die Lichtsignalanlage Neumarkt wird für die sechs Wochen umprogrammiert, um den Abfluss der Casinobrücke so gut wie möglich zu gewährleisten.»

Weniger Zeit benötigt die Installation des Verkehrsinfodisplays und des Kamerapfostens: Zwei Wochen hat das BVU für diese Arbeiten eingeplant. Die Montage der Stahlkonsolen und die Kernbohrung in den Hohlraum der Casinobrücke erfolgen mittels Hebebühne vom Philosophenweg aus. Display und Kameramasten werden direkt von der Brücke aus installiert. Das BVU schreibt: «Dazu ist jeweils eine Fahrspur kurzzeitig gesperrt.» Der Verkehrsdienst leite den Verkehr entsprechend um.

Für die komplette BSA-Sanierung entstehen laut Tobias Blaser Kosten von 1,6 Millionen Franken, die vollständig vom Kanton getragen werden. Über die Details zur Ausführung der restlichen Arbeiten informiere das BVU zu gegebener Zeit.

