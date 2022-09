Villigen: Militärische Übung simuliert im Oktober einen Brand

Militär Villigen brennt – allerdings nur als Szenario einer militärischen Übung Im Oktober findet eine mehrtägige Übung durch das Katastrophenhilfe-Bereitschaftsbataillon Bremgarten statt. Das sind die Auswirkungen auf die Villigerinnen und Villiger. AZ 22.09.2022, 05.00 Uhr

Ein Teil des Übungsszenarios ist ein durch heftige Windböen ausser Kontrolle geratenes Feuer auf dem Geissberg. Maja Reznicek

In ihrem Mitteilungsblatt kündigt die Gemeinde Villigen an, dass vom Montag, 10. Oktober, bis Donnerstag, 13. Oktober, im Raum Villigen eine militärische Übung durch das Katastrophenhilfe-Bereitschaftsbataillon (Kata Hi Ber Bat) Bremgarten stattfindet. Das Übungsszenario umfasst folgende Lage und Inhalte: Aufgrund der anhaltenden Trockenheit ist es im Raum Villigen, Mandach und Remigen zu einem grossflächigen Waldbrand gekommen. Heftige Windböen sorgen dafür, dass das Feuer auf dem Geissberg und Besserstein ausser Kontrolle geraten ist.

In Villigen hat das Feuer auf Teile des Dorfs übergegriffen und im Raum Alte Post stehen mehrere Häuser in Vollbrand. Die Feuerwehren der Region sowie verschiedene Betriebsfeuerwehren stehen seit 24 Stunden im Dauereinsatz. Unterstützung erhalten sie vorerst durch den Zivilschutz, welcher auch die Betreuung der evakuierten Anwohnerinnen und Anwohnern in den umliegenden Altersheimen übernommen hat.

Rund um das in Brand stehende Gebiet Geissberg und Besserstein wurden die Strassen gesperrt. Die Zufahrt ist nur noch für Einsatzkräfte möglich. Das Kata Hi Ber Bat aus Bremgarten hat den Auftrag erhalten, einen Wassertransport für die Löschwasserversorgung der Feuerwehren von der Aare zum Überlaufbecken im Steinbruch Gabenchopf zu erstellen.

Schlauchbrücken werden eingesetzt

Während der Dauer der Übung kann es im Raum Villigen beziehungsweise im Raum Alemannenweg, Römergut, Rebmattweg durch den Wassertransport, zu kurzzeitigen Behinderungen kommen. Für das Überqueren von Strassen und Wegen mit dem Wassertransport (eine grosse Wasserleitung) werden Schlauchbrücken analog der Feuerwehr eingesetzt. Im Mitteilungsblatt der Gemeinde Villigen ist zu lesen:

«Alle Strassen und Wege sind jederzeit befahrbar und die Zu- und Wegfahrten sind sichergestellt.»

Beim Überqueren der Brücke wie auch den Schlauchbrücken sei aus Sicherheitsgründen den Anweisungen der militärischen Sicherungsorgane zwingend Folge zu leisten. Durch die Pumpen und deren Aggregate könne es im Bereich des alten Gartencenters der Firma Schwarz zu einer geringen Lärmbelastung kommen.

«Ein Katastrophenszenario, das wirklich so eintreffen könnte»

An einigen Standorten müssen aus technischen und sicherheitsrelevanten Gründen in der Nacht Beleuchtungsmittel eingesetzt werden. Diese werden meist über die gleichen Aggregate wie die Pumpen mit Strom versorgt.

«Das Kata Hi Ber Bat ist bestrebt, die Lärmbelastung in der Nacht auf ein absolutes Minimum zu reduzieren und gegenüber der schlafenden Bevölkerung Rücksicht zu nehmen. Da das Militär ein Katastrophenszenario trainiert, welches wirklich so eintreffend könnte, hoffen die Armeeverantwortlichen auf das Verständnis der Anwohner», heisst es im Mitteilungsblatt. Die Zustimmung zur Übung hat der Gemeinderat in Absprache mit den Baustellenverantwortlichen für die Sanierung der Hauptstrasse unter Auflagen und Bedingungen erteilt.