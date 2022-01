Milchwirtschaft: Dieser Oberflachser ist neu Meisterzüchter

Milch «Wir zeigen keine Heidi-Landschaft»: Oberflachser ist neu Meisterzüchter – und will Einblick in die Tierhaltung geben Seit über 40 Jahren leben auf dem Bächlihof in Oberflachs Holstein-Kühe. Dass seine Herde im Januar offiziell ausgezeichnet wurde, war für Landwirt Stefan Käser trotzdem eine grosse Überraschung. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ende Dezember 2021 erfuhr Landwirt Stefan Käser von dem Meisterzüchtertitel. Chris Iseli

Züchten sei wie Fussball. «Der Bauer ist der Trainer und die Kühe sind die Mannschaft», erklärt Stefan Käser mit einem Lachen. 162 Tiere stehen aktuell im Stall des Landwirts. Darunter auch Lieblingskuh Lauka: Die imposante Dame ist mit der stattlichen Figur und den klassischen schwarz-weissen Flecken ein Vorzeigeexemplar. Eine echte Holstein eben, eine der bekanntesten Milchviehrassen der Schweiz. Und das Vieh von Käsers Bächlihof in Oberflachs ist 2022 sogar noch etwas bekannter geworden.

Seit Januar trägt die Herde des 51-Jährigen den Meisterzüchtertitel von Holstein Switzerland. Die Genossenschaft vergibt den Titel jährlich an fünf seiner zirka 2100 Mitglieder. Stefan Käser erklärt:

«Im Schnitt kann ein Betrieb eine Auszeichnung pro Generation bekommen.»

In Frage kommen nämlich nur Züchterinnen oder Züchter, die während einer 16-jährigen Periode mindestens 80 Kühe und jährlich mindestens drei weibliche Kälber im Herdenbuch registriert haben. Hat man die Prämierung erst einmal bekommen, so Käser, ist man für die gleiche Zeit gesperrt.

Stefan Käser erklärt, was es mit Lieblingskuh Lauka auf sich hat. Maja Reznicek

Die Auszeichnung ist symbolischer Natur und nicht mit einem Preisgeld verbunden. «Der Titel wird von Fachleuten aus der Landwirtschaft anerkannt und wird zu einem Qualitätsmerkmal, zum Beispiel für die Milchproduktion», erklärt Patrick Monod, Sprecher von Holstein Switzerland.

Mit der Auszeichnung gerechnet hatte Käser nicht. Der Vater von vier Kindern sagt: «Es ist wie die Erreichung des Olymps.» Ende Dezember bekam der Landwirt die überraschende Nachricht. «Das war das beste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten.»

Das Wort «Zucht» ist häufig negativ belastet

Mit den schwarz- oder rot-weiss gefleckten Tieren ist Stefan Käser aufgewachsen. Bereits vor über 40 Jahren hielten seine Eltern die ursprünglich niederländische Rasse auf dem Bächlihof. Der Landwirt erklärt:

«Sie waren Pioniere. Damals gab es auch noch keine kantonale Viehzuchtgenossenschaft.»

Inzwischen leben über 7000 Holstein-Kühe im Aargau. 45 Prozent der Schweizer Rinderpopulation gehören gemäss Holstein Switzerland zu dieser Rasse.

Die Kälber sind zwei Monate alt. Chris Iseli

Die Genossenschaft vergibt die Auszeichnung nur an Herden, deren Tiere «hohe Leistungen für Produktion und Exterieur sowie eine sehr gute Nutzungsdauer» aufweisen. Käsers Kühe geben 550’000 kg Milch pro Jahr. Diese fliessen direkt an das Unternehmen Emmi.

Dass die Tiere viel Milch geben, so Käser, mache nicht nur wirtschaftlich Sinn: Je höher die Leistungen, desto weniger Kühe müsse man halten. «Man braucht weniger Ressourcen – etwa Futter – und es entsteht auch weniger Ammoniak. Somit sind die Umwelteinflüsse geringer.»

Zwei bis drei Stunden nach der Geburt werden die Kälber von der Mutter separiert und in den «Iglu» platziert. Chris Iseli

Auch für Aussehen und Körperbau der Kühe vergibt Holstein Switzerland Punkte. «Etwa ist eine gesunde Beckenlage wichtig, damit die Geburt einfach ist, ohne dass wir gross eingreifen müssen», führt der Oberflachser aus. Er wisse, dass das Wort «Zucht» häufig negativ belastet sei:

«Viele setzen diesen Begriff gleich mit Überzüchtung oder mangelndem Tierwohl.»

Letzteres gehe Hand in Hand mit der Wirtschaftlichkeit. Käser sagt: «Geht es der Kuh gut, geht es auch dem Bauern gut.» Für ihn sei wichtig, dass Krankheiten vermieden werden können. In seinem Stall versucht der Landwirt ebenfalls, möglichst wenige Antibiotika und dafür auch mal Globuli, ein homöopathisches Arzneimittel, einzusetzen.

50 bis 60 Tiere verkauft er pro Jahr an andere Bauern

Bei der Nutzungsdauer wird beurteilt, wie lange die Tiere für die Milchproduktion eingesetzt werden können. Auf dem Bächlihof leben die Kühe durchschnittlich sechs bis acht Jahre. Käser erklärt:

«Mit dem Alter geht die Fruchtbarkeit zurück und damit auch die Milchproduktion.»

Wenn die Tiere mehr kosten, als sie einbringen, werden sie geschlachtet. So gehört Käsers Lieblingskuh Lauka, die 2010 geboren wurde, bereits zu den ältesten Tieren. «Sie ist ein Grossmütterchen», weiss Käser. Um die Nutzungsdauer zu fördern, versuche man beim Züchten, «Fitnesseigenschaften» wie die Fruchtbarkeit zu fördern.

Brigitte und Stefan Käser gemeinsam mit Lieblingskuh Lauka. Chris Iseli

Käser hält die Tiere nicht nur für die Milchproduktion, sondern vertreibt sie auch. 50 bis 60 Tiere verkauft er pro Jahr an andere Bauern – etwa doppelt so viele wie noch vor fünf Jahren. Das Züchten sei seine Leidenschaft, erklärt der Landwirt. Den richtigen «Partner» für seine Kühe findet Stefan Käser heute per App.

In der Applikation von Holstein Switzerland können die Eigenschaften der Tiere verglichen und die für die Herde passenden Muni ausgesucht werden. «Jeder Betrieb habe seine eigenen Zielsetzungen bei der Zucht.» Wer in seiner Linie etwa schwache Klauen habe, versuche, diese entsprechend zu eliminieren. Auch Trends müssen bei der Zucht beachtet werden. Heute melken laut Käser beispielsweise mehr Betriebe mit sogenannten Milchrobotern.

Insgesamt 162 Tiere vom Kalb bis zur Kuh leben auf dem Bächlihof. Chris Iseli

Der Landwirt führt aus:

«Das funktioniert nur gut, wenn die Zitzen am Euter entsprechend verteilt sind.»

Zum romantischen Treffen zwischen Muni und Kuh kommt es bei der Paarung übrigens nicht. Obwohl Käser gerade einen jungen Stier auf dem Hof hat, entstehen 99 Prozent der Kälber – wie in der Schweiz üblich, so der Landwirt – über künstliche Besamung.

Hofrundgänge sollen das Verständnis für die Milchwirtschaft fördern

Nicht immer haben Betriebe wie der von Stefan Käser heutzutage einen einfachen Stand. Stichwort: Klima und Tierhaltung. Um das Verständnis für die Milchwirtschaft zu fördern, möchte der Landwirt zukünftig vermehrt Hofrundgänge anbieten. Dabei sollen die Konsumentinnen und Konsumenten ein wahrheitsgetreues, aber auch realistisches Bild der Haltung und der Arbeit auf dem Hof bekommen. Käser sagt: «Wir wollen ihnen keine Heidi-Landschaft zeigen.»

Auch sonst sei die Branche gefordert, etwa mit Nachwuchsproblemen. Die Milchproduktion verlange viel Arbeitseinsatz, die Tiere müssen laut Käser 365 Tage im Jahr betreut werden.

Sohn Sandro Käser könnte den Betrieb in Oberflachs einmal übernehmen. Chris Iseli

Zudem handle es sich bei dem Geschäft mit der Milch um keine Goldgrube. Käser sagt:

«In der Milchwirtschaft verdient man etwa 17 Franken pro Stunde. Da verstehe ich, dass junge Leute das nicht mehr wollen und sich lieber etwas anderes suchen.»

Wenn es finanziell nicht mehr stimme, müsse man aufhören.

Für den Landwirt im Schinznacher Ortsteil Oberflachs ist das bis auf weiteres keine Option. Der Erhalt der Branche sei wichtig. «Wir schaffen Arbeitsplätze, pflegen die Landschaft und prägen das Landschaftsbild», sagt Käser. Trotz Meistertitel will der Landwirt in den kommenden Jahren bei der Zucht der Holstein-Kühe zurückfahren. Die freigewordene Zeit soll in den hauseigenen Wein investiert werden. Die Milch, ist sich Käser sicher, soll auf dem Bächlihof aber weiterhin fliessen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen