Brugg: Hörby Künzi gibt den Velofahrenden im Kanton eine Stimme

Menschen hinter dem Ehrenamt Hörby Künzi gibt den Velofahrenden im Kanton eine Stimme: «Es ist ein Teil meiner Lebensfreude, dass ich etwas Positives bewirken kann» Der Präsident von Pro Velo Brugg-Windisch bezeichnet sich als Alltagsvelofahrer und ist fasziniert, dass ein zwölf Kilogramm schweres Zweirad einen Menschen transportieren kann. Hörby Künzi setzt sich für die Optimierung von Bauprojekten ein und hilft mit, Pro Velo Kanton Aargau aus dem Dornröschenschlaf zu wecken. Claudia Meier 05.01.2022, 05.00 Uhr

Hörby Künzi, Präsident von Pro Velo Brugg-Windisch, hält vor dem Neumarkt 1 in Brugg auf der Velowegmarkierung, die oft als Abstellplatz interpretiert wird. Claudia Meier

(30. Dezember 2021)

Wie wichtig es für Kinder ist, wenn sich angehende Erwachsene in der Freizeit ehrenamtlich engagieren, hat Hörby Künzi schon als kleines Wölfli in der Pfadi erlebt. «Viele Menschen haben damals Zeit in mich investiert und in meine Art, wie ich heute denke», sagt der Familienvater, der in Unterägeri aufgewachsen ist. Für ihn war deshalb schon früh klar, dass auch er seinen Beitrag für die Gesellschaft leisten will.

Inzwischen hat sich Hörby Künzi in Brugg nicht nur einen Namen gemacht als aufmerksamer Velofahrer, sondern auch als Präsident des Vereins Pro Velo Brugg-Windisch. Der Elektroingenieur und Leiter der ABB University MV Drives in Turgi sagt:

«Ein Einzelner kann vielleicht nicht viel bewegen, aber wenn sich viele zusammentun, können sie durchaus etwas verändern.»

Wer den 54-Jährigen schon an Versammlungen oder an der Velobörse erlebt hat, spürt seine Leidenschaft für einen effizienten Zweiradverkehr.

Hörby Künzi informiert an der Mitgliederversammlung von Pro Velo Brugg-Windisch im Februar 2020 im Rathaussaal über aktuelle Projekte. zvg

Angefangen hat dieses Engagement vor zwölf Jahren. Als überzeugter Alltagsvelofahrer geniesst es Hörby Künzi, dass er seinen Arbeitsweg von Brugg nach Turgi am schnellsten mit dem Velo zurücklegen kann und so – nicht nur bei schönem Wetter – gut gelaunt am Zielort ankommt. Künzi erklärt:

«Um einen Menschen zu transportieren, genügt ein zwölf Kilogramm schweres Velo. Dazu braucht es kein Auto, das zwei Tonnen wiegt. Das finde ich sehr faszinierend.»

Auch der öffentliche Verkehr löse die Verkehrsprobleme nicht, da er zu aufwendig und somit zu teuer sei. Allerdings ärgerte sich Künzi auf seinem Veloweg durchs Wasserschloss wiederholt über lästige Schwellen, viel zu schmale Passagen und den teilweise schlechten Ausbaustandard.

Er hat sich erfolgreich gegen eine zu steile Rampe gewehrt

Zu jener Zeit organisierte Pro Velo Brugg-Windisch eigentlich nur noch die jährliche Velobörse auf dem Eisiplatz. Hörby Künzi war mit weiteren Mitstreitern bereit, den Verein zu reaktivieren, um sich auf breiter Front für das Velo starkzumachen.

Neben Ruedi Müller wurde er Co-Präsident und übernahm später das Präsidium. Das Resultat lässt sich sehen. «In Windisch ist heute jeder 42. Haushalt Mitglied von Pro Velo», erzählt der Brugger.

Hörby Künzi steht an der Brugger Velobörse Ende Mai 2021 im Einsatz. Ina Wiedenmann

Mittlerweile sind diverse Schwachstellen entschärft. So etwa der Radweg entlang des Eisenbahndamms und die Signalisation über die Reussbrücke. «Wir Velofahrer sind meist bescheiden. Schon eine Trottoir-Absenkung kann die Situation merklich verbessern», betont der Elektroingenieur.

Als vierfacher Vater weiss er, wie wichtig sichere Velostrecken sind, damit die Familie mit dem Zweirad einen Ausflug unternehmen kann. Es ist dem Homeoffice während des ersten Lockdowns zu verdanken, dass er gleich vor Ort war, als Projektverantwortliche in der Süssbachunterführung zwischen Brugg und Windisch den Umbau besprachen.

Süssbachunterführung: Die Rampe soll für Velos befahrbar werden. zvg/Hörby Künzi

Der Verein Pro Velo hatte zuvor etliche Verbesserungsvorschläge gemacht. Noch heute kann es Hörby Künzi kaum glauben, dass der Kanton ein Projekt mit einer knapp 90 Zentimeter schmalen Velorampe bei 17% Steigung öffentlich auflegte und dies als fahrbare Veloverbindung anpries. Er fügt an:

«Dass der Kanton so wenig Sensibilität für die Velofahrenden an den Tag legt, hat mich schon sehr erstaunt.»

Unzählige Stunden hat Künzi dafür aufgewendet, Alternativen aufzuzeigen. Das Projekt wurde schliesslich so angepasst, dass die Minimalforderungen erreicht wurden und Pro Velo die Einwendung zurückziehen konnte.

Familientauglicher Weg zum Zoo Hasel ist ihm wichtig

Für Künzi ist es ein Widerspruch, dass der Kanton sagt, er wolle den Veloverkehr fördern, aber bei Strassenbauprojekten primär an die Autofahrer denkt. Der 54-Jährige sagt:

«Es braucht ein sicheres, engmaschiges und attraktives Velowegnetz, damit das Umsteigen auf den Langsamverkehr gelingt.»

Denn ist die Infrastruktur vorhanden, werde sie auch genutzt. Das zeigten Beispiele aus dem Ausland. In Paris etwa sei dem Velo endlich mehr Verkehrsfläche zur Verfügung gestellt worden und der Veloverkehr habe sich dort zwischen Juli 2019 und Juli 2020 bereits verdoppelt.

Der neue Knoten «Zurzacherstrasse» erhält, wie auf dieser Visualisierung zu sehen ist, eine Lichtsignalanlage. Der Radweg von Brugg sieht nur eine Verbindung nach Stilli vor. Visualisierung: zvg

Der 54-Jährige verlangt vom Kanton mehr Sensibilität und eine vorausschauende Planung. Als aktuelles Beispiel erwähnt er den geplanten Umbau im Villigerfeld und im Steirenni. Bei diesem Projekt sollen die Velofahrenden die Möglichkeit verlieren, ab dem bestehenden Veloweg weiterhin Richtung Remigen zu fahren. An dies wurde beim Kanton nie gedacht, da die kantonale Radroute über Rein führe, wie der Projektleiter gegenüber Hörby Künzi einräumte.

Der Pro-Velo-Präsident sagt dazu: «Wenn eine Familie mit ihren Kindern zum Zoo Hasel fahren möchte, würde sich die flache Strecke über das Villigerfeld anstelle des steilen Wegs durch den Wald eher anbieten.»

Pro Velo Kanton Aargau aus dem Dornröschenschlaf geweckt

Damit die Velofahrenden auf Kantonsebene künftig eine stärkere Stimme haben, wollen die fünf Aargauer Regionalverbände ihre gemeinsame Tochter, die Pro Velo Kanton Aargau, aus dem Dornröschenschlaf erwecken und so Kontakte zu kantonalen Institutionen aufbauen und pflegen.

An der Delegiertenversammlung vom 26. Januar soll es dafür grünes Licht geben. Obwohl er eigentlich kaum Zeit dafür hat, übernahm Hörby Künzi vor zwei Monaten auch dort das Präsidium:

«Ich stelle mich für die Aufbauphase von zwei Jahren zur Verfügung.»

Ziel sei es, in dieser Zeit eine Geschäftsführung einzusetzen und die Synergien zwischen den Regionalverbänden zu nutzen.

Dann schwingt sich Hörby Künzi wieder auf sein Velo. Bei der Migros auf dem Brugger Neumarktplatz zeigt er auf die gelbe Markierung am Boden. «Die Lesbarkeit funktioniert hier überhaupt nicht. Was ein Velowegdurchgang ist, interpretieren viele als Abstellplatz», sagt er. Will heissen: Für Pro Velo bleibt viel zu tun. Hörby Künzi macht diese Arbeit noch immer Freude, auch wenn die zeitliche Belastung zu hoch ist. Er sagt:

«Wir brauchen dringend personelle Unterstützung im Vorstand.»

Zwar finde Pro Velo noch immer genügend Helfer für die verschiedenen Anlässe wie Velofahrkurse oder den Tag des Lichts an der Oberstufe, für einige zusätzliche Projekte fehlen aber schlicht die Ressourcen.

Die Velofahrkurse von Pro Velo für Kinder geniessen eine hohe Nachfrage. zvg/Pro Velo

Die Ehrenamt-Bilanz von Hörby Künzi lautet: «Ich lebe sehr privilegiert und möchte der Gesellschaft gerne etwas zurückgeben. Es ist ein Teil meiner Lebensfreude, dass ich etwas Positives bewirken kann.»

