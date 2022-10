Jurapark-Gemeinde Mandach startet Projekt für mehr Biodiversität

Mandach Vierjähriges Grossprojekt für mehr Biodiversität startet: Davon sollen auch bedrohte Fledermäuse profitieren Mandach will noch mehr Biodiversität: Mit lokalen Bauernbetrieben, den Ortsbürgerinnen und Ortsbürgern sowie Privaten wird die Gemeinde gemeinsam mit dem Jurapark Aargau von 2022 bis 2026 den Siedlungsrand und Kulturlandschaften aufwerten. AZ 22.10.2022, 05.00 Uhr

Mandach will laut Mitteilung noch mehr Natur und intakte Kulturlandschaften für seine Einwohnerinnen und Einwohner. zvg/apiaster Gmbh

Versteckt hinter dem Aargauer Tafeljura liegt die Gemeinde Mandach, eingebettet in bewaldeten Hügeln in einer naturnahen Kulturlandschaft. «Auffällig sind die alten Hecken und Rebmauern an den Hängen, verstreute Hochstammobstbäume und der überschaubare Dorfkern mit der Kirche im Zentrum», schreibt der Jurapark Aargau in einer aktuellen Mitteilung.