Mandach: Neu gegründeter Familienverein hat erste Versammlung

Mandach «Verlorener Treffpunkt für Jung und Alt»: Früher schaffte es der Volg, heute will es der Familienverein Mandach erreichen Diese vier Frauen möchten Neuzugezogenen das Kontakteknüpfen erleichtern. Was man unter anderem erwarten darf. Flavia Rüdiger 07.04.2022, 05.00 Uhr

Sie haben den Familienverein Mandach gegründet (v. l.): Nadja Schuler, Ramona Meier, Sandra Gasser und Melanie Vogt. zvg

«Allein ist man stark, gemeinsam sind wir unschlagbar.» So lautet das Motto des Familienvereins Mandach. Vier Frauen haben diesen im Januar ins Leben gerufen. Sandra Gasser, Mitgründerin und Vizepräsidentin, sagt:

«Wir vier haben alle kleine Kinder und ein grosses Bedürfnis, die Familien in Mandach zu stärken.»

Ursprünglich stammt die Idee zu einem Familienverein von einem Elternpaar der Gemeinde, da einfach ein Mangel an Angeboten für Familien herrschte, weiss das Vizevereinsoberhaupt.

«Die typische Hausfrau wurde abgelöst»

Mit der Schliessung des Volgs Mandach sei damals auch ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt verloren gegangen. Gasser erklärt:

«Viele kennen einander, doch gerade für Neuzugezogene ist das Knüpfen von Kontakten erschwert. Wir haben beispielsweise keine Krabbel- oder Spielgruppe.»

Früher hätten sich die Anwohnenden wöchentlich in einem Verein getroffen. Heutzutage sei dies nicht mehr allen möglich. Vor allem auch, weil viele Elternteile berufstätig sind, die typische Hausfrau abgelöst wurde und manche keine Zeit mehr haben, finden die vier Frauen.

An Generalversammlung werden weitere Aktionen preisgegeben

Der Familienverein Mandach begrüsst gemeindeübergreifend alle Interessierten. zvg

Mit dem neuen Angebot will der Verein allen Familien, insbesondere jungen Familien mit kleinen Kindern, aus der Region eine Möglichkeit geben, sich zu treffen und auszutauschen. Aber auch für die grösseren Kinder und die Eltern selbst sei Diverses geplant. Jeder und jede sei «herzlich» willkommen.

Gemäss der Vizepräsidentin wird der Familienverein Mandach unter anderem ein monatliches Elterncafé sowie ab und zu ein Generationencafé, bei dem sich Menschen unterschiedlichen Alters treffen können, anbieten. Das weitere Programm werde an der ersten Generalversammlung, die gleichzeitig als Infoveranstaltung fungiert, am 2. Mai um 19.30 Uhr in der Gemeindestube Mandach vorgestellt. Zu diesem Anlass seien alle, die Interesse hätten, eingeladen. Abschliessend sagen die Gründerinnen:

«Wir freuen uns auf viele gemeindeübergreifende Veranstaltungen.»

Bei Interesse: Anmeldung für die Generalversammlung/Infoveranstaltung am 2. Mai um 19.30 Uhr in der Gemeindestube Mandach an familienverein.mandach@gmail.com