Mandach: Neuer Gemeinderat an Wahlversammlung gewählt

Mandach Stimmvolk hat den Gemeinderat an einer Versammlung für die nächsten vier Jahre gewählt Als letzte Gemeinde im Bezirk Brugg hat der Souverän am Samstag an der Wahlversammlung ihre Exekutive sowie Kommissionsmitglieder und Stimmenzähler für die neue Amtsperiode neu bestellt. Claudia Meier 24.10.2021, 14.12 Uhr

Das Dorf Mandach zählt etwa 350 Einwohnerinnen und Einwohner. Britta Gut (13. Juli 2021)

Traditionsgemäss bestimmt das Stimmvolk den Gemeinderat und die Kommissionsmitglieder für die kommende Legislatur an der Wahlversammlung. Diese fand am Samstag statt. Von den insgesamt 237 Stimmberechtigten waren 72 anwesend, was 30,4 Prozent entspricht.