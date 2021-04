Mandach Keine Trainings mehr möglich: Motocross-Motoren just vor Saisonbeginn jäh abgewürgt Im Gebiet Engiloch/Buch in Mandach konnte der Geländeclub Wettingen während Jahren Motocross-Trainings mit begeisterten Teilnehmern durchführen. Bis jetzt. Darum ist es zum Aus gekommen und darum ist die Suche nach einem neuen Gelände so schwierig. Michael Hunziker 30.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für die beliebten Motocross-Trainings im Gebiet Engiloch/Buch muss der Geländeclub Wettingen nun eine Alternative suchen. Bild: zvg

Es waren nur ein paar wenige kurze Zeilen im Mitteilungsblatt der Gemeinde Mandach, die Ende März auch den Weg in die «Aargauer Zeitung» fanden: Der Gemeinderat, hiess es, hat dem Geländeclub Wettingen im Zeitraum vom 1. April bis 4. Dezember für rund zehn Motocross-Trainings auf der Parzelle im Gebiet Engiloch/Buch die Bewilligung erteilt. Genauso also, wie er es schon in den vielen Jahren zuvor getan hatte.

Nur: Diesmal stach die Meldung einer Person ins Auge, die sich an den Kanton wandte. Und dieser wiederum stellte fest, dass die Bewilligung nichtig sei. Just vor Saisonbeginn wird dem Geländeclub Wettingen also ein dicker Knüppel zwischen die Beine, respektive die Töffrad-Speichen geworfen.

Organisiert werden die Motocross-Trainings jeweils von Peter Hediger. Der Mandacher hat dieses Angebot als Mitglied des Geländeclubs Wettingen einst ins Leben gerufen. Wer sich an den Kanton gewandt hat, weiss er nicht, wütend ist er nicht. Aber ein persönliches Gespräch hätte er geschätzt, denn die Beweggründe sind für ihn nicht nachvollziehbar.

Mehr als einige Pföstli und Absperrband brauchts nicht

An einem prächtigen Bilderbuch-Frühlingsvormittag – die Wiesen sind saftig grün, die Kirschbäume blühen, die Bienen summen – zeigt der aufgestellte 54-Jährige die betroffenen Parzellen, die sich gut abgeschirmt in einiger Entfernung zum Wohngebiet an der Strasse Richtung Böttstein befinden. Die Lage «ab vom Schuss» sei ideal, stellt Hediger fest.

Peter Hediger am Ort, wo die Trainings bisher stattfanden. Bild: Michael Hunziker (21. April 2021)

Im kleinen Schopf im Gebiet Engiloch kann er zudem, als weiterer Vorteil, das benötigte Material unterbringen: Pföstli und Absperrband, um einen spannenden Rundkurs auszustecken mit schönen Kurven und einigen – von der Natur vorgegebenen – Steigungen und Mulden. Mehr brauche es nicht, Erdbewegungen würden keine vorgenommen, erklärt Hediger.

Die Motocross-Trainings finden am Mittwoch- oder Samstagnachmittag von 13 bis 18 Uhr statt. An welchen Daten konkret, bestimmt der Landbesitzer, ein Landwirt. Abhängig ist sein Entscheid von der Witterung und vom Vegetationsstand. Im letzten Jahr, blickt Hediger zurück, habe genau während der Sommerferien gefahren werden können. «Das hat genau gepasst, das war ein Idealfall.»

Suche nach Alternative ist schwieriges Unterfangen

In Mandach feilt jeweils eine Gruppe von maximal 20 Personen an den Fahrkünsten, unter ihnen viele motivierte Kinder – die jüngsten sind 6 Jahre alt – und Jugendliche. Einige kommen aus der Umgebung, einige reisen auch von weiter an. «Ihnen macht es stets grossen Spass», schwärmt Hediger. Auf dem Feld komme regelmässig so richtige Motocross-Stimmung auf. Es handle sich aber, betont der Organisator, nicht um einen Rennbetrieb.

Maximal 20 Personen – unter ihnen viele Kinder und Jugendliche – feilen jeweils an ihren Fahrkünsten. Bild: zvg

Die Nachwuchsförderung, ist beim Gespräch deutlich zu spüren, liegt Peter Hediger am Herzen. Er erzählt mit ansteckender Begeisterung, hat früher selber an Rennen teilgenommen, ist Motocross- und Enduro-Maschinen gefahren. Durch die vielen spannenden Kontakte, die in seiner Aktivzeit entstanden sind, kann er an den Trainings in Mandach dann und wann namhafte Instruktoren begrüssen: den früheren Motocross-Europameister Walter Streuli etwa oder Noel Niederberger, Downhill-Profi-Mountainbiker aus einer motocross-begeisterten Familie. Diese Vorbilder könnten den Kindern und Jugendlichen wertvolle Tipps geben, sagt Hediger.

Gerade in der Coronazeit wären solche Trainings eine schöne Abwechslung und eine Möglichkeit, sich auszutoben, fügt er an. Dass dieses Angebot nun gestrichen werden müsse, sei sehr schade. Innert nützlicher Frist eine Alternative zu finden, darüber macht sich Hediger keine Illusionen, sei ein schwieriges Unterfangen. Geeignete Gelände seien in der heutigen Zeit eine Mangelware. Hinweise nimmt er aber gerne entgegen unter 079 311 22 19.

Darum brauchts eine kantonale Zustimmung

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um Motocross-Trainings durchführen zu können? Diese Frage beantwortet Giovanni Leardini, Sprecher beim kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt.

Für das Gebiet Engiloch/Buch in Mandach sei zwingend eine kantonale Zustimmung erforderlich, weil dieses ausserhalb der Bauzone in der Landwirtschaftszone liege, erklärt Leardini. Eine kommunale Bewilligung, für die nicht vom Kanton vorgängig eine Teilzustimmung eingeholt wurde, sei deshalb nichtig. Anders gesagt: Ein Gesuch muss dem Kanton zur Beurteilung zugestellt und im kantonalen Amtsblatt publiziert werden.

Eine Baubewilligungspflicht besteht übrigens auch dann, wenn keine Bauten erstellt werden. Entscheidend ist gemäss Leardini die räum­liche Bedeutung eines Vor­habens. Und Motocross-Trainings haben aufgrund der Lärmbelastung, möglicher Zu- und Wegfahrten sowie aus Umweltgründen – beispielsweise Verdichtung des Bodens bei Fahrten bei nassem Wetter – Auswirkungen auf Raum und Umwelt. Diese wiederum müssten vorgängig in einem Verfahren beurteilt werden.

Nicht bewilligungsfähig «nach aktuellem Kenntnisstand»

Aber auch wenn die Verfahrensvorschriften eingehalten worden wären: Im Gebiet Engiloch/Buch in Mandach sei ein solches Vorhaben «nach aktuellem Kenntnisstand» nicht bewilligungsfähig, stellt Leardini fest. Denn es handle sich weder um eine zonenkonforme noch um eine standortgebundene Nutzung. Wenn nun trotzdem Motocross-Trainings durchgeführt würden, antwortet Leardini auf die entsprechende Frage, dann wäre die Gemeinde gehalten, diese zu unterbinden, allenfalls unter Beizug der Polizei.

Wo aber können überhaupt Motocross-Trainings stattfinden? Es besteht eine Praxis, wonach im Spätherbst abgeerntete Felder während bis zu drei Monaten bewilligungsfrei für einzelne Motocross-Trainings genutzt werden können, führt Leardini aus. «Selbstverständlich ist das Einverständnis des Grundeigentümers vorausgesetzt.» Ausserdem dürften weder Schutzzonen beansprucht werden noch andere sensible Gebiete betroffen sein, beispielsweise Wildtierkorridore.

Das Gebiet Engiloch/Buch in Mandach liegt ausserhalb der Bauzone in der Landwirtschaftszone. Bild: zvg

Dauerhafte Trainingspisten dagegen seien nur in einer speziell hierfür geschaffenen Zone möglich und müssten im Richtplan eingetragen sein, was die Zustimmung des Grossen Rats erfordere. Ein solcher Standort müsse regional abgestimmt sein und umfangreiche Rahmenbedingungen erfüllen: nicht innerhalb Fruchtfolgeflächen, ausserhalb Schutzzonen, nicht zu nah am Waldrand und Gewässer, möglichst nahe am Siedlungsrand, lauten einige der Kriterien.

Grundsätzlich empfiehlt Leardini, bei Veranstaltungen auf der grünen Wiese – also ausserhalb der Bauzone – vor der Durchführung den Kanton zu kontaktieren, «um sicher zu sein». Für eine Bewilligungspflicht seien die Auswirkungen auf Raum und Umwelt massgebend, in besonders schützenswerten Gebieten gelten strengere Anforderungen. Einmalige Anlässe sind in der Regel nicht baubewilligungspflichtig, sagt Leardini.

Unter Umständen würden aber andere Bewilligungen benötigt, Stichwort Verkehrsanordnungen oder Parkierung. «Die Abteilung für Baubewilligungen kann die kantonalen Vorgaben für das konkrete Vorhaben bekannt geben», fügt der Sprecher an. «Ergänzend können kommunale Auflagen gemacht werden, weshalb zwingend auch die Gemeinde miteinzubeziehen ist.»