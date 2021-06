Mandach: Ja zum Gemeindeverband «Oberstufe Kirchspiel»

Mandach Beitritt zum Gemeindeverband «Oberstufe Kirchspiel» klar bewilligt und neuen Ortsbürger willkommen geheissen Die Gemeindeversammlung in Mandach hat alle Geschäfte angenommen – unter anderem auch die Einführung einer Schulverwaltung. 25.06.2021, 16.56 Uhr

Der neue Ortsbürger Alfred Pesendorfer (Mitte) mit Gemeindeammann Lukas Erne und Gemeinderätin Martina Märki. zvg

Gemeindeammann Lukas Erne hat am Donnerstagabend 37 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger – von insgesamt 236 Stimmberechtigten – an der Einwohnergemeindeversammlung in der Turnhalle in Mandach begrüsst. Er führte zügig durch die Traktanden.