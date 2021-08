Lupfig und Birr: Stimmvolk gibt grünes Licht für Werkhof Birrfeld

In der Sporthalle Nidermatt in Birr waren am Freitagabend 87 von 1968 Stimmberechtigten an der ausserordentlichen Einwohnergemeindeversammlung anwesend, was 4,4% entspricht. Die Gründung der Interkommunalen Anstalt «Werkhof Birrfeld» (IKA) hiessen sie mit 79 Ja-Stimmen bei 8 Enthaltungen gut. Ebenso deutlich fiel der Entscheide bei der Ortsbürgergemeindeversammlung aus. Die 11 anwesenden Stimmberechtigten von 119 befürworteten die Gründung der Interkommunalen Anstalt «Werkhof Birrfeld» mit 10 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung. (cm)