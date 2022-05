Lupfiger Loorhof verliert nach Hagelschauer viele Apfelbäume

Lupfig «Wir wurden kalt erwischt»: So geht es nach dem Hagelsturm auf dem Loorhof weiter Am Samstag, 30. April, zerstörte ein Unwetter einen grossen Teil der jungen Obstbäume. Jetzt laufen die Aufräumarbeiten. Andreas Suter, Betriebsleiter des Lupfiger Familienunternehmens, erzählt, warum der Hagel zwei Tage später wohl viel weniger getroffen hätte. Flavia Rüdiger 02.05.2022, 16.59 Uhr

Andreas Suter, Betriebsleiter vom Lupfiger Loorhof, zeigt einen abgebrochenen Apfelbaum. Flavia Rüdiger

«Ein trauriges Bild, nicht wahr?», sagt Andreas Suter, Betriebsleiter vom Loorhof in Lupfig, am Montagmorgen. Wohin das Auge reicht, liegen umgefallene Apfelbaumreihen. Die zarten Blüten zerdrückt, die zierlichen Stämmchen zerbrochen, die Betonpfeiler halbiert. Am Samstag spielte das Wetter im Aargau verrückt. Zuerst floss der Regen in Strömen, später kam unerwartet der Hagel. Suter sagt:

«Wir wurden kalt überrascht.»

Die Familie Suter montierte am Samstagnachmittag die Hagelnetze. Diese hätten ein Reissverschlusssystem und seien auch geschlossen worden. Um die Netze zu fixieren, brauchte es aber noch dicke Stahldrähte, die quer gespannt werden. Diese hätten am Montag geliefert werden sollen. Suter erklärt:

«Es ist genau diese Zeit, die die Plantage verletzlich macht. Wir haben uns die Wetterprognose angeschaut, es war nur von Regen die Rede.»

8000 bis 9000 Jungbäume sind nicht mehr zu gebrauchen

Dann der Schock: Der junge Landwirt habe am Abend aus dem Fenster geschaut und seinen Augen nicht getraut. Die neu angelegte Obstplantage, welche jahrelang gehegt und gepflegt wurde, ist zerstört. Zwischen 8000 und 9000 Jungbäume auf drei Hektaren Land wurden von Hagel und Wasser zu Boden gerungen.

Rund 1000 Betonpfähle sind zu Bruch gegangen. Flavia Rüdiger

Unter dem schweren Gewicht sind sogar zirka 1000 Betonpfeiler entzweigebrochen. Suter schaltete sofort in den Organisationsmodus und begann rasch zu telefonieren, um Unterstützung zu erhalten – viele haben ihre Hilfe zugesichert.

Gesagt, getan: Zahlreiche Freiwillige stiegen am Sonntag in ihre Arbeitshosen und halfen, das Gröbste aufzuräumen. Unter anderem wurden die Reissverschlüsse des Hagelnetzes geöffnet und neben den Baumreihen zusammengebunden.

Viele Freiwillige haben am Sonntag ihre Hilfe angeboten. Unter anderem wurden die Hagelnetze gebündelt. Flavia Rüdiger

Gemäss Suter haben sogar Spaziergänger und Velofahrer angehalten und gefragt, ob sie etwas helfen können. Im Namen der gesamten Belegschaft des Loorhofs spricht Suter seinen Dank aus:

«Von der grossen Solidarität sind wir wahnsinnig überwältigt.»

So hoch ist der Schaden, der durch den Hagel verursacht wurde

In der Luft auf dem Lupfiger Loorhof liegt am Montag Betroffenheit. Gemäss Andreas Suters erster Einschätzung sind bis zu 60 Prozent der Bäume «futsch». Vier Jahre voller harter Arbeit einfach dahin. Die zerstörten Pflanzen müssen ersetzt und ganz von vorne aufgepäppelt werden. So wird es noch mindestens drei Jahre dauern, bis neue Äpfel geerntet werden können. Suter rechnet ausserdem mit einem Schaden von 300000 bis 350000 Franken. Dazu kommt noch der Ertragsausfall der kommenden Jahre und der laufende Arbeitsaufwand.

Mit Hilfe eines Baggers werden die Betonpflöcke in den Boden gedrückt. Flavia Rüdiger

Am Montag wurden die gebrochenen Betonpfeiler abgeschnitten und frisch eingeschlagen. Mit Hilfe eines Baggers und mehrerer Helfer konnten die einzelnen Pfähle neu platziert werden. Gleichzeitig stellte man so auch die Plantagenzäune wieder auf. Bis wann alles wieder aufgebaut ist, ist noch unklar, so Andreas Suter.