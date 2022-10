Der Loorhof in Lupfig schaut zuversichtlich in die Zukunft

Lupfig Ganze drei Jahre Ernteausfall: Die Besitzer schauen dennoch zuversichtlich in die Zukunft Der Loorhof in Lupfig wurde Ende April von einem starken Hagelsturm heimgesucht. Betonpfeiler, Hagelnetze und über 2000 Jungbäume müssen ersetzt werden. Dank vieler Baumspenden aus der Bevölkerung sieht der Loorhof zuversichtlich in die Zukunft. Noah Merz 14.10.2022, 05.00 Uhr

Andreas Suter hat wieder Grund zum Lachen. Den Bäumen auf der Apfelplantage geht es gut. Bild: Noah Merz

Der starke Hagelsturm am 30. April richtete auf der Apfelplantage in Lupfig einen Schaden in der Höhe von etwa 300'000 Franken an. Rund 2000 Jungbäume und vier Jahre harte Arbeit sind binnen wenigen Minuten zerstört worden. Bereits nach dem Unwetter fanden sich zahlreiche Freiwillige auf dem Loorhof ein, um bei der Familie Suter mitanzupacken, aber auch in den darauffolgenden Wochen wuchs die Unterstützung weiter.

Knapp sechs Monate später befindet sich die Plantage fast wieder in herkömmlichem Zustand. Einzig die defekten Hagelschutznetze und die fehlenden Bäume erinnern an das Unwetter. Ganze vier Monate dauerten die Aufräum- und Aufbauarbeiten an. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer kamen nicht nur aus der direkten Umgebung, sondern teils vom Rohrdorferberg oder aus dem Urnerland, erzählt der Landwirt Andreas Suter.

Über 1000 Betonpfeiler mussten ersetzt werden

Damit der Loorhof von der drei Hektaren grossen Apfelplantage wieder profitieren kann, spendeten die Gemeinde Lupfig, Anwohner, Ortsbürger und sogar eine Familie aus den Niederlanden insgesamt über 1300 Jungbäume. Der Landwirt erzählt:

«Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung und es bestätigt uns, dass wir bisher ordentliche Arbeit geleistet haben.»

Die Setzung der Jungbäume erfolgt mit Handarbeit im Abstand von einem Meter. Die Baumreihen sind dreieinhalb Meter auseinander. Noch bis im November dauern die Anpflanzungen von den gelieferten Bäumen der Baumschule. In drei Jahren kann von den Bäumen geerntet werden.

Ebenfalls dem Unwetter geschuldet zu Schaden gekommen sind die Betonpfeiler. Ungefähr 1100 sind entzweigebrochen, lediglich 100 blieben unbeschadet. Am Montag, 2. Mai, wurden die gebrochenen Betonpfeiler abgeschnitten und frisch eingeschlagen. Mit Hilfe eines Baggers und mehrerer Helfer konnten die einzelnen Pfähle neu platziert werden.

Die Jungbäume wurden sorgfältig im Abstand von einem Meter zueinander angeordnet. Die Baumreihen liegen 3,5 Meter auseinander. Bild: Noah Merz

Anfang Juli erhielt der Loorhof mehrere Lieferungen neuer Betonpfeiler. Diese trug Suter mit Helfern auf die Plantage. Ein Bagger mit einer Platte vibrierte die Pfeiler in die bevorzugte Stelle. Mehr als drei Tage dauerten die Arbeiten. Danach folgten bis Mitte Juli diverse Montagearbeiten.

Keine finanziellen Sorgen, trotz Ernteausfall

Eine schwerwiegende Krise löste der Vorfall nicht aus. «Da wir nebst den 2000 zerstörten Jungbäumen zusätzlich 8000 ausgewachsene Bäume im Ertrag bewirtschaften und Apfelplantagen im Birrfeld und in Birmenstorf besitzen, sind wir teilweise abgesichert», erklärt Suter.

Wegen der geringeren Apfelernte verzichtete der Loorhof auf Lieferungen an Grosshändler und gab sein Obst an Hofläden und Kleinhändler ab. Normalerweise sammelt Suter durchschnittlich 40 Tonnen Äpfel pro Hektaren ein. In Anbetracht des diesjährigen Unwetters kamen ungefähr zehn Tonnen zusammen. Das führe zwischenzeitlich zu finanziellen Einbussen, aber ohne schwerwiegende Folgen, so Andreas Suter.

Einen Lichtblick auf dem Loorhof findet Andreas Suter dennoch, denn die Erdbeeren und Spargel seien unbeschädigt davongekommen und hätten im gewohnten Rahmen die Kundinnen und Kunden erfreuen können.