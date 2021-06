Lupfig Schwerer Unfall: Autolenker fährt in Auflieger und stirbt Im Industriegebiet von Lupfig ist am Mittwochnachmittag ein Autofahrer tödlich verunglückt. Er war in einen stehenden Auflieger gefahren. Die Umstände werden nun untersucht. Argovia Today 30.06.2021, 18.28 Uhr

Kurz vor 14 Uhr am Mittwochnachmittag ist bei der Kantonspolizei Aargau die Meldung über einen Unfall in Lupfig eingegangen. Vor Ort trafen die Beamten auf ein Fahrzeug, das von hinten in einen Auflieger geprallt war. Die Einsatzkräfte der Ambulanz konnten nur noch den Tod des Lenkers feststellen.

Wie genau es zum Unfall kam, ist noch unklar. Der Auflieger war ersten Erkenntnissen zufolge an der Strasse parkiert, als der Autolenker hineinfuhr, wie Aline Rey, Sprecherin der Kantonspolizei Aargau, sagt. Seine Identität war am Nachmittag noch nicht geklärt.