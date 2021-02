Lupfig Polizei erwischt zwei Jugendliche in flagranti bei Keller-Einbrüchen Zwei Jugendliche haben in einem Mehrfamilienhaus in Lupfig mehrere Kellerabteile aufgebrochen. Als die Polizei kam, liessen sie sich widerstandslos festnehmen. 14.02.2021, 18.00 Uhr

(mwa) Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Lupfig hörte in der Nacht auf Sonntag verdächtige Geräusche im Keller. Kurz nach zwei Uhr rief er die Polizei. Diese rückte mit mehreren Patrouillen an, woraufhin zwei Männer ins Freie traten. Sie liessen sich ohne Widerstand festnehmen, teilt die Aargauer Kantonspolizei mit.

Die zwei 16- und 17-Jährigen Zürcher hatten mehrere Lagerabteile im Keller aufgebrochen. Die Kantonspolizei ermittelt nun gegen sie. Einer der beiden Festgenommenen ist aus einem Jugendheim ausgebüxt.

Mehr Einbrüche in Keller, weniger in Häuser

Einbrüche in Keller- und Veloräume sowie Sammelgaragen seien im Trend, schreibt die Kantonspolizei weiter. Sie seien gegenüber den Einbrüchen in Wohnhäuser, die seit Jahren stark rückläufig sind, in den Vordergrund gerückt. Wegen des aktuellen Velobooms haben es die Diebe insbesondere auf E-Bikes und hochwertige Rennräder und Mountainbikes abgesehen.

Die Kantonspolizei Aargau mahnt, Wertgegenstände jeglicher Art nicht in solchen Räumen aufzubewahren. Für Fahrräder, die nicht in abgeschlossenen Privaträumen eingestellt werden können, empfehlen sich Sicherheitsvorkehrungen wie massive Ketten, die an der Wand befestigt werden.

