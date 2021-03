Lupfig Planungsverband ist einverstanden mit Kiesabbau – sofern der Bedarf gegeben ist Der Planungsverband Brugg Regio nimmt Stellung zum Materialabbaugebiet Humbelacher-Langsamstig in Lupfig. Michael Hunziker 19.03.2021, 05.00 Uhr

Das Areal befindet sich an der Lenzburgerstrasse. Bild: zvg

Insgesamt 1,3 Mio. Kubikmeter Kies sollen ab 2022 abgebaut werden in den Gebieten «Langsamstig» und «Humbel­acher» in Lupfig. Bevor ein Abbaugesuch eingereicht werden kann, steht in einem ersten Schritt die Teiländerung der Nutzungsplanung mit Umweltverträglichkeitsprüfung an. Bis Mitte Februar fand das öffentliche Mitwirkungsverfahren statt.