Der neue Doppelkindergarten in Lupfig ist zweistöckig

Lupfig «Nützliches vor Wünschenswertem»: Der neue Doppelkindergarten ist zweistöckig Für den Neubau am Standort des bestehenden Kindergartens im Feld stehen 2,645 Mio. Franken zur Diskussion in der Gemeinde Lupfig. Es ist nicht der einzige happige Kredit. Michael Hunziker 04.06.2022, 05.00 Uhr

Wie auf der Visualisierung zu sehen, ist ein grosser Teil des neuen Kindergartengebäudes in Holzbauweise geplant. zvg

Die Gebäude sind sanierungsbedürftig, die Platzverhältnisse knapp, kurz: Die beiden Kindergärten im Feld und am Bach mit Baujahr 1970 und 1985 an der Zwinglistrasse in Lupfig entsprechen nicht mehr den heutigen pädagogischen Anforderungen. Geplant ist ein Ersatz. An der kommenden Gemeindeversammlung steht ein Kredit von 2,645 Mio. Franken zur Diskussion für einen Neubau sowie die Installation einer Fotovoltaikanlage.