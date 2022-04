Die Blaskapelle Eigenamt ist in alter Frische wieder da

Lupfig Musiker mit Herzblut: Die Blaskapelle Eigenamt ist wieder da Neben ihrem umfangreichen Repertoire hat die Blaskapelle Eigenamt das Publikum auch mit zahlreichen Zugaben und einer spontanen Einlage begeistert. Deborah Bläuer 25.04.2022, 05.00 Uhr

In alter Frische tritt die Blaskapelle Eigenamt im Saal des Gasthofs Ochsen auf. Deborah Bläuer

Als hätte es die coronabedingten Schwierigkeiten hinsichtlich Auftritten und Proben nie gegeben, trat die Blaskapelle Eigenamt am Samstagabend in alter Form auf. Wegen der Pandemie waren die Jahreskonzerte in den vergangen zwei Jahren ausgefallen. Zudem war das vom Bund verordnete Probeverbot für die Blasmusik erste Ende Februar aufgehoben worden.

«Unglaublich, was Du in diesen zwei Monaten geschafft hast», lobte die Birrer Gemeinderätin Barbara Gloor, die durch den Abend führte, den Dirigenten Hans Ottiger. Die bekannte Persönlichkeit in der Schweizer Blasmusikszene war für Hans Binder eingesprungen, der sich eine Auszeit genommen hatte. Er leitet die Blaskapelle aus Lupfig jetzt schon seit über zwei Jahren.

Das Publikum fordert immer wieder Zugaben

Unter dem Motto «Wir sind wieder da» spielte die Blaskapelle ein umfangreiches Repertoire aus Marsch, Polka, Walzer, Volksmusik, Andante, Dixie und Popmusik. Stücke wie «Novecento» von Adi Rinner, «Verliebte Trompeten» von Tom Dawitt und die «Herzkasperl-Polka» von Kurt Pascher ertönten im Saal des Gasthofs Ochsen in Lupfig.

Und als besonderes Highlight sang die Blaskapelle Eigenamt spontan ein Geburtstagsständchen für zwei Jubilarinnen, die unter den Gästen waren. Mit ebenso viel Herzblut wie die Musikanten war auch das klatschfreudige Publikum an jenem Abend zugegen, das schon während der Aufführung immer wieder Zugaben forderte, die es natürlich bekam.

Auch einige Änderungen angekündigt

Als eine bunt zusammengewürfelte Gesellschaft aus verschiedenen Regionen des Kantons Aargau und sogar aus dem Kanton Luzern beschrieb Ernst Seeberger, der Präsident der Blaskapelle Eigenamt, ebendiese. Er schätzt die grosse Kollegialität im Verein sehr. Das Spezielle sei, sagte er, dass die Blaskapelle Eigenamt im Gegensatz zu anderen Musikvereinen keine ganztägigen Anlässe wie Musikfeste besuche, sondern sich die Auftritte mit einer Dauer von ein bis eineinhalb Stunden jeweils in Grenzen hielten.

Neue Mitglieder sind in der Blaskapelle Eigenamt sehr willkommen. Deborah Bläuer

Die Blaskapelle Eigenamt besteht nun schon bald 68 Jahre. Sie wurde unter dem Namen «Schache-Buebe Brugg» gegründet und hat ihren Vereinssitz seit 1994 in Lupfig.

Neue Mitglieder sind in der Blaskapelle Eigenamt sehr willkommen. Insbesondere Musikanten von grossen Instrumenten werden gesucht, am dringendsten benötigt wird ein B-Bassist. Ernst Seeberger lud Interessierte ein, doch mal bei einer Probe vorbeizuschauen. Auch einige Änderungen hatte er zu verkünden. So wird er sein Amt als Präsident niederlegen, zudem kehrt Hans Binder als Dirigent zurück.