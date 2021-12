Feldmusik Lupfig zelebriert ihr Jahreskonzert 2021

Lupfig Mit einem Jubilar, der 60 Jahre dabei ist: Die Feldmusik zelebrierte einen Musikabend im Stil von «Typisch Schwiiz» Die Feldmusik Lupfig führte das Publikum an ihrem Jahreskonzert unter dem Motto «Typisch Schwiiz» quer durchs ganze Land. Besonders war der Abend für Ruedi Mattenberger, der auf 60 Jahre Vereinstätigkeit zurückblickt. Ina Wiedenmann 05.12.2021, 18.00 Uhr

Die Feldmusik Lupfig im Einsatz bei ihrem Jahreskonzert 2021. Ina Wiedenmann

Auf Strohballen lagen Schwinger-Hosen und Schweizer Fahnen-Girlanden waren gespannt. Es wurde «Ghacket`s mit Hörnli» serviert und Schokolädchen mit Matterhorn- und Edelweissmotiven lagen zum Naschen bereit. Über 200 Besucherinnen und Besucher erlebten in der Mehrzweckhalle Lupfig einen Abend mit einem Strauss an Melodien, die alle eines gemeinsam haben: Sie sind «Typisch Schwiiz».

Das Programm der Feldmusik Lupfig unter der Leitung von René Niederhauser begann mit dem Schweizer Militärmarsch «Vivat Lucerna» und endete mit «Hemmige» von Mani Matter.

Ueli Vogt, Präsident der Feldmusik, freut sich einerseits über die gut besuchte Veranstaltung und andererseits über den ausgezeichneten Zusammenhalt im Verein. «Heute sitzen fast alle im Boot», betont er zu Beginn des Konzertes die Zuverlässigkeit des Orchesters und schaut dabei zufrieden auf die Musikerinnen und Musiker. Cornelia Immer tritt aus dem Orchester hervor und übernimmt die Moderation des Abends. Sie erklärt:

«Es ist schön, wieder einmal die Uniform anzuziehen und vor Publikum zu spielen.»

Der «Kiosk» von Polo Hofer durfte nicht fehlen

Im ersten Konzertteil bläst der «Malojawind» von Ueli Moser, den man durch die Klarinetten fast auf der Haut spüren kann. Mit beeindruckender Wucht wagt sich dann das Blasorchester musikalisch auf den «Eiger». Das Musikstück erzählt die Geschichte eines Bergsteigers, der dort verunglückte. Vor der Pause ist noch Schweizer Mundart-Rock mit «The Best of Polo Hofer», unter anderem das Stück «Kiosk», zu hören.

Ruedi Mattenberger ist seit 60 Jahren bei der Feldmusik Lupfig engagiert. Ina Wiedenmann

Zwei Jubilare sitzen im Orchester; Barbara Gloor und Ruedi Mattenberger. Gloor ist seit 25 Jahren bei der Feldmusik Lupfig und vielen als engagierte Gemeinderätin von Birr bekannt. Mattenberger blickt auf 60 Jahre Vereinsgeschichte zurück und wird dadurch zum internationalen Ehrenveteran CISM. 50 Jahre engagierte er sich auch als Vorstandsmitglied.

Mattenberger erzählt in der Pause: «Schon mein Vater war Musiker. Durch ihn kam ich als 16-jähriger zur Feldmusik Lupfig.» Zunächst spielte er Trompete, dann Es-Horn und als das Orchester dringend eine Zugposaune brauchte, lernte er auch noch dieses Instrument. Für den engagierten Musiker war das kein Problem. Das Orchester kann auf ihn zählen.

Die Feldmusik Lupfig unter der Leitung von Renè Niederhauser. Ina Wiedenmann

Zwei Zugaben für das Publikum

Der zweite Konzertteil startet mit dem «Kriminaltango». Dann geht mit kräftigem Beckenschlag die Sonne auf und das Orchester nimmt das Publikum mit auf eine ausgedehnte Wanderung in «Alpine Inspiration» von Martin Scharnagl. Sie startet entspannt in Tonart Dur. Als es dann beschwerlicher wird, wechselt die Melodie in Moll und wird langsamer. Oben angekommen geniessen alle die Aussicht. Als es dann an den Abstieg geht, wird es leichter und lockerer und Dur gibt wieder den Ton an.

Das Publikum zeigt sich am Ende sehr zufrieden, applaudiert kräftig und wird mit zwei Zugaben belohnt. Bei «Vo Luzern uf Weggis zue» singt und jodelt das ganze Orchester und beim letzten Stück klatscht der ganze Saal mit. Ein wohliger Heimatabend geht zu Ende.