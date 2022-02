Futura-Towers in Lupfig haben eine bewegte Vergangenheit

Lupfig Neues multifunktionales Zentrum: Jahrelang standen die Hochhäuser zu grossen Teilen leer – sogar ein Gefängnis war einst geplant Die sogenannten Futura Towers in Lupfig haben eine neue Eigentümerin – und eine bewegte Vergangenheit. Ein Blick ins Archiv. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 10.02.2022, 05.00 Uhr

Unter dem Namen «Futurama» plant die neue Eigentümerin ein multifunktionales Zentrum in den beiden Hochhäusern im Industriegebiet. Michael Hunziker (9. Februar 2022)

«Futurama» heisst der Name. Ein multifunktionales Zentrum ist geplant für Lehre, Forschung, produzierendes Gewerbe sowie Freizeiteinrichtungen und Gastronomie an der Industriestrasse in Lupfig, konkret: in den sogenannten Futura Towers. Am 1. Februar ist die Eigentumsübertragung vollzogen worden zwischen der früheren Inhaberin Wisca Immo SA und der Immobilienentwicklerin Halter AG mit Sitz im zürcherischen Schlieren.