Lupfig Internet der Dinge prägt den Alltag: Die vernetzte Zukunft beginnt im Eigenamt Das Internet der Dinge (IoT) vernetzt schon heute über 35 Milliarden Geräte. Was hinter dieser Zahl steckt und was das für unseren Alltag bedeutet, hat das Lupfiger Unternehmen Green an einem Besuchstag für die Bevölkerung gezeigt. 25.10.2021, 18.30 Uhr

Am Green-Infopoint diskutieren die interessierten Besucherinnen und Besucher. zvg/Green

Unter dem Motto «IoT er­leben» hatte der Internet- und Rechenzentrumsanbieter Green am Standort Lupfig eingeladen, mehr über das Internet of Things (IoT) zu erfahren. Denn die Digitalisierung vernetzt nicht nur Menschen, sie vernetzt immer mehr Dinge, so etwa das Fitnessarmband oder Geräte in der Industrie, die Prozesse optimieren.