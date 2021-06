Lupfig Im Haus Eigenamt steht jedes sechste Zimmer leer – drei Pflegefachfrauen mussten per sofort gehen Das Pflegezentrum der Eigenämter Gemeinden Birr, Birrhard und Lupfig steckt in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Ob das mit der Abschaffung des Einheimischenrabatts zusammenhängt und warum die über 55-jährigen Angestellten freigestellt wurden, hat die AZ Geschäftsführer Hanspeter Müller gefragt. Claudia Meier 01.06.2021, 05.00 Uhr

Das Haus Eigenamt in Lupfig zählt 46 Einzelzimmer und wird seit 1. Januar 2019 von einer Aktiengesellschaft geleitet. Bild: Britta Gut

(Lupfig, 31. Mai. 2021)

«Aktuell sind keine Stellen frei», heisst es auf der Website der Haus Eigenamt AG. Spontanbewerbungen seien jedoch jederzeit willkommen. Nicht mehr willkommen sind aber offenbar vier über 55-jährige Pflegefachfrauen, die seit mehreren Jahren in einem Teilzeitpensum angestellt waren. Drei von ihnen seien vor wenigen Tagen in persönlichen Gesprächen dazu gedrängt worden, ein Schreiben zu unterzeichnen, wonach die Kündigung im gegenseitigen Einvernehmen erfolge. Sie mussten Schlüssel und Badge abgeben und die Institution sofort verlassen. Das hat eine Quelle, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, der AZ mitgeteilt. Eine vierte Angestellte hätte auch gehen müssen, sei aber derzeit krankgeschrieben.