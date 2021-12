Lupfig: Gemeinderat hält im Budget an Steuerfuss von 110% fest

Lupfig Gemeinderat sieht keine Sparmöglichkeit mehr und hält an Steuerfusserhöhung von 14 Prozent fest Der vom Stimmvolk geforderten Budgetanpassung kommt die Exekutive nicht nach. Resultiert an der ausserordentlichen Gmeind erneut kein Ja, wird der Regierungsrat über den Voranschlag 2022 entscheiden. Claudia Meier 04.12.2021, 05.00 Uhr

Die Finanzabteilung im Gemeindehaus Lupfig hat die Zahlen analysiert. Claudia Meier

Nur in zwei Gemeinden im Bezirk Brugg mussten die Stimmberechtigten diesen Herbst im Rahmen der Budget-Abstimmung 2022 über einen höheren Steuerfuss entscheiden. In Lupfig sollte der Steuerfuss von 96 auf 110 Prozent steigen und in Schinznach von 105 auf 110 Prozent.