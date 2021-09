Lupfig: Einer von zwei neu Kandidierenden kommt in Gemeinderat

Lupfig Gemeindeammann Richard Plüss bleibt im Amt – erhält aber eine neue Stellvertretung Vier Bisherige wurden in den Gesamterneuerungswahlen in das Gremium gewählt. Die neu Kandidierende Eveline Leutenegger erreichte nicht genügend Stimmen und verpasst die Wahl. Carla Honold 26.09.2021, 21.15 Uhr

In Lupfig schaffte einer von zwei neu Kandidierenden den Sprung in den Gemeinderat. Sandra Ardizzone

Marc Freiermuth sitzt ab 2022 im Gemeinderat Lupfig. zvg

In der Wahl wurden die vier Bisherigen unter den sechs Kandidierenden erneut in den Gemeinderat gewählt. Neu einen Sitz im Gremium wird ab dem nächsten Jahr SVPler Marc Freiermuth innehaben. Der 40-jährige After Sales Service Manager wurde mit 583 Stimmen bei einem absoluten Mehr von 386 Stimmen gewählt.