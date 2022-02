An Brunnweg 6 in Lupfig sollen 2 Mehrfamilienhäuser entstehen

Lupfig Gebäude Nr. 52B muss weichen: Geplant sind 13 Wohnungen – und vielleicht noch mehr Nach den Sommerferien soll in Lupfig ein Bauvorhaben starten, im Zuge dessen wird am Brunnweg 6 ein Wohnhaus abgerissen. Insbesondere Paare und Einzelpersonen könnte das freuen. Maja Reznicek 09.02.2022, 05.00 Uhr

In eineinhalb Jahren könnte kaum mehr etwas an das Wohnhaus am Brunnweg 6 erinnern. Maja Reznicek (8. Februar 2022)

Einen Steinwurf von der Loorstrasse entfernt befindet sich eine Liegenschaft mit zwei sehr unterschiedlichen Seiten. Rechts eine helle Fassade, davor ein gepflegter Garten, links abblätternder Verputz mit geschwärzten Stellen und eine wilde Wiese. Letztere Seite soll in naher Zukunft verschwinden. Gemäss dem aktuell aufliegenden Baugesuch der Immoluni AG ist geplant, das Gebäude mit der Nummer 52B am Brunnweg 6 in Lupfig abzubrechen.

Für Kosten von 4,35 Mio. Franken sollen auf der Parzelle 71 zwei Mehrfamilienhäuser inklusive Tiefgarage realisiert werden. Klappt es mit allen Bewilligungen, so erklärt Norbert Walker von der Walker Architekten AG, könnte es nach den Sommerferien mit der zirka jährigen Bauphase losgehen.

Links soll das zweite Mehrfamilienhaus entstehen. Maja Reznicek (8. Februar 2022)

Anstelle des bestehenden Wohnhauses mit Scheune ist neu mit seinen vier Geschossen (inklusive Dach- und Untergeschoss) ein «Gebäude geringer Höhe» geplant. Im Baugesuch heisst es zum «Haus 1»:

«First- und Traufhöhe orientieren sich am bestehenden Nachbargebäude, um eine durchlaufende Dachfläche generieren zu können.»

Anders sieht es beim zweiten Bau aus.

Strassenraum kann in historischer Form erhalten bleiben

Ein Gebäude «mittlerer Höhe» soll das zweite Mehrfamilienhaus (Haus 2) nämlich sein. Fünf Geschosse (inklusive Dach- und Untergeschoss) sind laut den Projektverantwortlichen angedacht. Der Neubau findet entlang der nördlichen Parzellengrenze Platz – wo aktuell noch Wiese ist, die an ein Feld grenzt – und gewährleiste «möglichst grosse Freiräume zu den Nachbarparzellen».

Die Untergeschosse der beiden Gebäude sind durch die Tiefgarage verbunden. Deren gemeinsame Zufahrt erfolgt durch das Haus 1. Zur Situierung der beiden Mehrfamilienhäuser heisst es im Baugesuch:

«Einerseits kann der Strassenraum in seiner historischen Form durch den Ersatzneubau bewahrt, andererseits ein neues Gebäudevolumen im attraktiven Übergangsbereich zum Kulturland positioniert werden.»

Das Grundstück mit einer Fläche von 1618 m2 werde «haushälterisch genutzt» und in «attraktive Aussenraumzonen» gegliedert.

Grosse Freiräume gegenüber den Nachbarparzellen sollen beim zweiten Mehrfamilienhaus gewährleistet werden. Maja Reznicek (8. Februar 2022)

Insgesamt entstehen im Rahmen des Bauvorhabens 13 Wohnungen mit 1,5, 2,5 oder 3,5 Zimmern. Zielgruppe sind besonders Einzelpersonen und Pärchen, wie Walker bestätigt. Die meisten Wohnungen finden sich im Haus 2: 11 werden hier platziert.

Im Haus 1, so heisst es im Gesuch, sind ein Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss und zwei 1,5-Zimmer-Wohnungen im 1. Obergeschoss angedacht. Mehr sind in Planung: «In einer späteren Ausbauphase – möglich nach der Revision der Bau- und Nutzungsordnung – soll der Gemeinschaftsraum zu einer 2,5-Zimmer-Wohnung und das Dachgeschoss zu einer 3,5-Zimmer-Wohnung ausgebaut werden.»

Seit Ende Oktober stehen die Bauprofile in Lupfig

Optisch erwartet die Anwohnerinnen und Anwohner zukünftig ein neues Bild am Brunnweg 6. Das Gebäude ist laut Baugesuch als Massivbau in Stahlbeton und Mauerwerk konzipiert. Die Fassade werde mit einer dunkelbraunen Holzverschalung versehen und die Satteldächer mit rot/braunen Ziegeln eingedeckt. Zudem sind vor dem Haus 1 oberirdisch vier Parkplätze sowie in Eingangsnähe ein gedeckter Velostellplatz angedacht.

Die Umgebungsarbeiten erfordern nochmals Investitionen von 150'000 Franken. Maja Reznicek (8. Februar 2022)

Im Aussenbereich soll es neben den Erschliessungsflächen für Motorfahrzeuge und Fussgänger gemeinschaftliche Grün-, Aufenthalts- und Spielflächen geben. Die Projektverantwortlichen schreiben:

«Die begrünte Umgebungsgestaltung erfolgt mittels Spielplatz-, Rasen- und Blumenwiesenfläche und mit einheimischen Sträuchern und Bäumen.»

Die Kosten für die Umgebungsarbeiten belaufen sich zusätzlich auf 150’000 Franken.

Für das Vorhaben stehen seit Ende Oktober die Bauprofile. Das Baugesuch liegt noch bis zum 28. Februar auf der Gemeindekanzlei Lupfig auf.