Der Flugplatz Birrfeld steht vor wichtigen Entscheidungen

Lupfig Flugplatz Birrfeld: Wer den bisherigen Vorstand des Aero-Clubs kritisiert, riskiert noch immer seinen Job Die diesjährige Generalversammlung ist eine Zangengeburt: Fragen und Anträge rund um die Reorganisation des Flugbetriebs sowie die Wahl des Vorstands des Aero-Clubs Aargau halten Vereinsmitglieder und Mitarbeitende auf Trab. Wer den bisherigen Vorstand kritisiert und für die neuen Kandidaten wirbt, riskiert den Job. Claudia Meier 27.07.2021, 05.00 Uhr

Der Aero-Club Aargau ist Besitzer des Flugplatzes Birrfeld und verantwortlich für den Flugbetrieb. Fast 1400 Mitglieder zählt der Verein. Bild: Michael Hunziker (13. August 2015)

Schon früher wurden Mitarbeitenden des Flugplatzes Birrfeld bei kritischen Äusserungen mit Konsequenzen gedroht. Anfang Juli ist wieder eine Person nach mehrjähriger Tätigkeit freigestellt worden. Ein an die Vereinsmitglieder des Aero-Clubs Aargau (AeCA) verschicktes E-Mail mit dem Aufruf, an der schriftlichen Generalversammlung 2021 ein Zeichen zu setzen «für ein modernes, zukunftsorientiertes Birrfeld, wo wir uns alle wohlfühlen», dürfte den Ausschlag für die Freistellung gegeben haben.

Unterzeichnet ist das Schreiben mit «Die Mehrheit der Mitarbeitenden im Flugplatzhauptgebäude (ohne Maintenance)». Diese Mehrheit unterstützt eine dringende Veränderung in der Vereinsführung, also die Wahl neuer Vorstandsmitglieder. Offenbar überlegte sich ein Teil des Personals auch, auf dem Flugplatz Birrfeld zu streiken, als noch nicht klar war, ob die vier neuen Kandidaten überhaupt zur Vorstandswahl zugelassen werden.

Verein ist am Anschlag: Kompetenzen müssen neu geregelt werden

Seit Monaten werfen die Traktanden für die 87. ordentliche GV des Regionalverbands Aargau des Aero-Clubs der Schweiz ihre Schatten voraus. Einerseits geht es um die Wahl des AeCA-Vorstands. Alle sieben Bisherigen (Präsident Werner Neuhaus, Vizepräsident René Dubs, Roger Birchmeier, Matthias Klein, Aurelio Vassalli, Jean Voegelin und Leo Widler) möchten wiedergewählt werden.

Eine Widerstandsgruppe empfiehlt nur die drei Bisherigen Werner Neuhaus, Roger Birchmeier sowie Leo Widler zur Wiederwahl und wirbt aktiv für vier neue Kandidaten (Alex Erismann, Peter Lanz, Jens B. Thuesen und Roger Trüb). Dieser Umstand hat das Klima auf dem Birrfeld «vergiftet», beide Seiten werfen der Gegenpartei unter anderem vor, mit Halb- und Unwahrheiten zu operieren.

Der Flugplatz Birrfeld hat mehrere Geschäftsbereiche. Viele Besucher kennen vor allem das Restaurant.

Andererseits geht es an der schriftlichen GV auch darum, dass der Flugbetrieb im Birrfeld künftig aufgrund seiner Grösse nicht mehr durch einen im Milizsystem arbeitenden Vorstand geleitet wird, sondern professioneller Strukturen bedarf. Strategische/überwachende und operationelle Bereiche sollen sauber aufgeteilt werden.

Der ehemalige Flugplatzleiter und Vorstandskandidat Roger Trüb beantragte Ende Mai, dass der AeCA-Vorstand bis zur nächsten GV 2022 ein für alle verbindliches Organisationsreglement und die dazu nötigen statutarischen Ergänzungen erarbeitet, um künftig Doppelspurigkeiten und Missverständnisse zu vermeiden. Eine mögliche Organisationsstruktur hat er in seinem Antrag gleich integriert.

Dass diesbezüglich dringender Handlungsbedarf besteht, machte auch der zuvor eingesetzte Mediator und inzwischen neue Geschäftsführer sowie Flugschulleiter Gennaro Goetschmann in einem Brief deutlich. Jedoch hielt er am 27. Juni fest:

«Eine Gruppierung, welche ohne konstruktiven Beitrag nur kritisiert und Chaos generiert, brauchen wir auf dem Birrfeld nicht.»

Vor wenigen Tagen wurde sein Brief von der Birrfeld-Website entfernt. Stattdessen wurde er nun den Vereinsmitgliedern mit den GV-Unterlagen zugestellt.

Stimmzettel müssen bis spätestens 17. August eintreffen

Die Unterlagen, die den Mitgliedern aufgrund juristischer Abklärungen nicht wie geplant vor einem Monat zugeschickt werden konnten, haben es in sich. Das Büchlein umfasst fast 70 Seiten. Darin mussten diverse Anträge von Vereinsmitgliedern beantwortet werden, da die schriftliche GV keine Diskussionsmöglichkeit bietet.

Damit im Gegensatz zum letzten Jahr beim Auszählen der Stimmzettel alles korrekt abläuft, sollen die Vereinsmitglieder ausserdem die Aarauer Revisionsfirma IT Inter-Trust Ltd zur unabhängigen Stimmenzählerin wählen. Dort müssen die Stimmzettel bis spätestens am 17. August eintreffen. Bis wann die Resultate publiziert werden, ist noch unklar.

Während der amtierende AeCA-Vorstand in einem E-Mail vom 22. Juli an die Vereinsmitglieder die Kontinuität in der personellen Begleitung für die notwendige Reorganisation sowie sein gutes und erfolgreiches Arbeiten erwähnte, schrieb die Widerstandsgruppe zwei Stunden später, dass Mitarbeiter vom Vorstand gemobbt und entlassen wurden, andere kündigten, weil sie keine Zukunft mehr im Birrfeld sahen und Wahlen «grundlos» verzögert würden.