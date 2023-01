Die Landi schliesst den Volg-Laden in Scherz per Ende April 2023

Lupfig Ende April ist Schluss: Scherz verliert den Volg-Laden – Dorfbewohner ruft Gemeinderat zur Rückkehr an Verhandlungstisch auf Sinkende Umsätze, von der Post geforderter Umbau und die Einführung von Mietzins: Während Lupfigs Gemeindeammann Richard Plüss von einem Ende mit Ansage spricht, überlegt man sich im kleineren Ortsteil Scherz, wie der Dorfladen zu retten ist. Claudia Meier Jetzt kommentieren 03.01.2023, 05.00 Uhr

Der Dorfladen in Scherz befindet sich im ehemaligen Feuerwehrlokal. Claudia Meier

Für manche Scherzerinnen und Scherzer war es dicke Post, die der Bevölkerung von der Landi Maiengrün kurz vor Weihnachten ins Haus flatterte. «Mit Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass der Volg Scherz aus wirtschaftlichen Gründen per Ende April 2023 schliessen wird», stand da schwarz auf weiss. Der letzte Verkaufstag sei der 29. April. Sämtliche Mitarbeiterinnen würden in anderen Volg-Läden der Landi Maiengrün weiterbeschäftigt. Wie es mit dem Postdienstleistungsangebot im Lupfiger Ortsteil Scherz weitergehe, werde zu gegebener Zeit mitgeteilt.

«Mit dem Dorfladen verlieren wir eine nahe Einkaufsmöglichkeit, unsere Post, einen Ort der Lebendigkeit und eine Begegnungsstätte», schreibt Danilo Colombo von der Kulturgruppe Scherz in einem Leserbrief. Selbstverständlich sei Volg eine nach privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten geführte Firma. Die Rechnung sollte Ende Jahr mindestens aufgehen. Dennoch wird laut Danilo Colombo von einer Firma, welche mit dem Laden «i eusem Dorf» wirbt, doch erwartet, dass bei kleinen Läden ein gewisser Fehlbetrag über eine regionale Mischrechnung verbucht werden kann.

Gemeinde verlangt 800 Franken Monatsmiete

Der Volg-Laden befindet sich in den Räumlichkeiten des früheren Feuerwehrmagazins an bester Lage mitten in Scherz. Seit dem Umzug im 2008 in die gemeindeeigene Liegenschaft gehört der Volg Scherz zur Landi Maiengrün und nicht mehr zum Volg Winterthur. Bisher verzichtete die Gemeinde auf Mieteinnahmen. Aufgrund der angespannten finanziellen Lage in Lupfig wurde für 2023 die Einführung einer Miete angekündigt. Ammann Richard Plüss sagt: «Die Monatsmiete liegt unter dem Marktwert und hätte 800 Franken betragen.»

Richard Plüss (SVP) ist in Lupfig Gemeindeammann. Sandra Ardizzone

Auch Danilo Colombo ist klar, dass die Gemeinde sparen muss. In seinem Leserbrief schreibt er: «Ich appelliere dringend, im Gemeinderat nochmals über Möglichkeiten nachzudenken, wie der Dorfladen gerettet werden kann, und dabei auch soziale Aspekte zu berücksichtigen.» Nicht zuletzt seien auch die Einwohner der Umgebung aufgefordert, die Einkaufsmöglichkeit im Dorf zu nutzen. Er fügt an:

«Nichts ist wichtiger für einen lebendigen Dorfkern als unser gut geführter Dorfladen!»

Ammann Plüss betont, dass die Ladenschliessung nicht überraschend komme und die angekündigte Miete nicht der Hauptgrund dafür sei. Schon vor zwei, drei Jahren habe die Landi auf die drohende Schliessung hingewiesen. Und obwohl die Bevölkerung in Scherz leicht gewachsen sei, sei der Umsatz im Volg zurückgegangen. Dazu komme, dass die Landi für den von der Post geforderten Umbau zahlen müsste.

Frankierautomaten werden aufgehoben

Philipp Amrein, Vorsitzender Geschäftsleitung Landi Maiengrün, bestätigt, dass die Post ab 2024 wesentliche Änderungen verlangt, die mit einem Umbau verbunden sind. Die Frankierautomaten würden aufgehoben, was für den Volg Mindereinnahmen zur Folge hat.

Zusammen mit dem Ersatz von Ladeneinrichtungen wie Kühlgeräten und der Beleuchtung fielen für die Landi Maiengrün in Scherz Investitionen in der Höhe von etwa 50'000 Franken an, erklärt Amrein. Im Volg Scherz würden knapp 650'000 Franken pro Jahr erwirtschaftet. Dank Postunterstützung und Mietzinserlass resultierte kein grosser Verlust. Um kostendeckend zu wirtschaften, wäre ein Umsatz von rund 1,5 Millionen Franken nötig. Zu berücksichtigen sind laut Amrein auch die höheren Energie- und Personalkosten.

Die Betroffenen suchen das Gespräch mit dem Gemeinderat, um den Volg zu retten. Plüss sagt: «Ob der Dorfladen erhalten bleibt, entscheidet alleine die Scherzer Bevölkerung mit ihrem Konsumverhalten.»

