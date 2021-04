Lupfig Die Haus Eigenamt AG hat 2020 etwas weniger Gewinn erwirtschaftet als budgetiert Die Betreiberin des Pflegezentrums hat ein neues Mitglied im fünfköpfigen Verwaltungsrat. Zudem wurden an der Generalversammlung die Statuten angepasst sowie die Jahresrechnung verabschiedet. Claudia Meier 07.04.2021, 18.00 Uhr

Die Haus Eigenamt AG betreibt das Pflegeheim in Lupfig.



Sandra Ardizzone



Seit der Rechtsformänderung per 1. Januar 2019 liegt die Entscheidungsmacht in Sachen Pflegeheim bei der privatrechtlich organisierten Haus Eigenamt Aktiengesellschaft. Der früher oft sehr aktive Altersheimverein wurde aufgelöst respektive in einen Gönnerverein umgewandelt. Ende März fand die Generalversammlung der Haus Eigenamt AG statt.