Lupfig: SVP ist für Steuerfusserhöhung von 96 auf 110 Prozent

Lupfig Der SVP-Vorstand unterstützt die erneute Steuerfusserhöhung von 96 auf 110 Prozent Der Gemeinderat legt dem Stimmvolk an einer ausserordentlichen Gmeind – nach der Rückweisung vom 12. November – nochmals das genau gleiche Budget mit einem um 14 Prozentpunkte höheren Steuerfuss zur Abstimmung vor. Warum die SVP Ja sagt zum Antrag. Claudia Meier 11.12.2021, 05.00 Uhr

Geht es nach der SVP, soll die Gemeinde Lupfig nicht verlottern. Sandra Ardizzone

(10. Juni 2020)

So viel vorweg: Niemand zahlt gerne Steuern, auch der Gemeinderat nicht. Trotzdem sieht die Behörde in Lupfig derzeit keinen anderen Weg, als den Stimmberechtigten das Budget 2022 mit einer Steuerfusserhöhung von 96 auf 110 Prozent vorzulegen. Auch im zweiten Anlauf. Im vergangenen Jahr wurde der Steuerfuss von 92 auf 96 Prozent angehoben. Die Exekutive hatte damals 100 Prozent beantragt, kam dem Stimmvolk im zweiten Anlauf allerdings entgegen. Auch weil nicht klar war, wie sich die Pandemie auswirkt.

Jörg Graf ist Präsident der SVP Lupfig. Bild: ihk

Was sagt die SVP-Ortspartei zur aktuellen Vorlage? Präsident Jörg Graf schreibt in einer Stellungnahme: «Obwohl auch wir, wie viele andere, wenig Freude an Steuerfusserhöhungen haben, gilt es, ein Budget, welches mit dem Steuerfuss gekoppelt ist, nicht emotional, sondern sachlich zu beurteilen.»

Gemeindefusion half, den höheren Steuerfuss hinauszuzögern

Wer sich seit Jahren mit der Lupfiger Finanzsituation befasse, wisse, dass diese massive Steuerfussanhebung nicht neu sei und aus dem Nichts erscheine, so Jörg Graf.

Richard Plüss ist SVP-Vizepräsident und Gemeindeammann von Lupfig. Bild: Dominic Kobelt

Sie sei auch kein Kind der Fusion mit Scherz, sondern weit vor der Fusion habe in Lupfig eine massive Steuerfusserhöhung angestanden, «welche aber aus damals bestimmten Gründen nicht gestellt wurde». Die Fusion von Scherz und Lupfig per 1. Januar 2018 hat Beiträge des Kantons generiert, die geholfen haben, die Steuerfusserhöhung hinauszuzögern.

Die nicht gebundenen Ausgaben machen im Finanzhaushalt der Gemeinde Lupfig nur wenige Prozente aus. Innerhalb dieses engen Spielraums hat der Gemeinderat bereits den Rotstift angesetzt und Sparmassnahmen getroffen, welche unter anderem die Vereine spüren werden.

Drei SVP-Vorstandsmitglieder sitzen ab 2022 im Gemeinderat

Marc Freiermuth ist Mitglied der Finanzkommission und ab 2022 Gemeinderat von Lupfig. Bild: zvg

Die Eigenämter Gemeinde zählt 3200 Einwohnerinnen und Einwohner. Gemäss kantonaler Prognose soll die Bevölkerungszahl bis 2025 auf 3450 steigen. Mit dem neuen Steuerfuss von 110 Prozent könnte die Einwohnergemeinde ein ausgeglichenes Budget erreichen. Bei einem Steuerfuss von 105 Prozent würde ein Minus von 350'000 Franken resultieren.

SVP-Präsident Graf fügt an: «Der Entscheid der Steuerfusserhöhung ist nicht ein Alleingang des Gemeinderats, sondern die Finanzkommission war in diese Finanzstrategie eingebunden. Sie unterstützt diesen Antrag an die Gemeindeversammlung.»

Peter Hochstrasser ist Gemeinderat und SVP-Vorstandsmitglied. Bild: zvg

Im sechsköpfigen SVP-Ortsparteivorstand ist Gemeindeammann Richard Plüss Vizepräsident, unter den drei Beisitzern amten Gemeinderat Peter Hochstrasser und Finanzkommissionsmitglied Marc Freiermuth. Letzterer wurde bei den Gesamterneuerungswahlen neu in den Gemeinderat Lupfig gewählt. Somit gehören ab 2022 drei SVP-Vorstandsmitglieder der Exekutive an.

Zu den Gründen für die grossen Steuereinnahmenverluste erinnert SVP-Präsident Jörg Graf an die Ausführungen an der letzten Gmeind und hält fest:

«Mit Schrecken müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass wir zirka 24% mehr Ü65-Einwohnerinnen und -Einwohner haben als unsere Nachbargemeinden.»

Ausserdem habe die Gemeinde Lupfig einige Firmen, die als juristische Personen substanziell zum Steuersubstrat beitrugen, wegen Abwanderung verloren, fügt Graf an.

SVP glaubt nicht, dass Gemeinde an Attraktivität verlieren wird

Die Gemeinde verfügt laut dem SVP-Präsidenten über zirka 9 Millionen Franken liquide Mittel. Es sei eine einfache Rechnung, wie viele Jahre Defizite von zirka 1,5 Millionen Franken, wie es für 2021 prognostiziert wird, aus diesem Kässeli gedeckt werden könnten. Dann stelle sich aber die grosse Frage: «Und jetzt wie weiter?» Jörg Graf betont:

«Deshalb finden wir es richtig, dass das Problem jetzt angepackt und nicht auf die Nachkommen verschleppt wird.»

Mit mehr Steuereinnahmen könne die Infrastruktur aufrechterhalten werden, «damit unsere Gemeinde weiter strahlt und nicht verlottert».

Die von einem Votanten an der letzten Gmeind erwähnten Folgen von hohen Steuerfüssen wie sinkende Liegenschaftspreise und Attraktivitätsverlust kann der SVP-Vorstand nicht unterstreichen, denn die Nachbargemeinde Birr habe seit Jahren einen Steuerfuss von 117%. Die Liegenschaftspreise seien die gleichen wie in Lupfig, und langfristig leere Wohnungen seien nicht nachzuweisen, so Graf.

Partei will nicht durch den Regierungsrat fremdbestimmt werden

Sollte an der ausserordentlichen Gmeind vom 17. Dezember der beantragte Steuerfuss erneut abgelehnt werden, dann entscheidet der Regierungsrat darüber. «Diese Fremdbestimmung wollen wir nicht, auch deshalb unterstützen wir den Antrag von 110 Prozent», lautet Jörg Grafs Fazit.

Ausserordentliche Einwohnergemeindeversammlung, 17. Dezember, 20 Uhr, Mehrzweckhalle Breite, Lupfig.