Im 18. Jahrhundert wurden Tiere im Lupfiger Wald zum Problem

Lupfig «Das Verbot war eine wirtschaftliche Katastrophe»: Warum Tiere im Wald im 18. Jahrhundert zum Problem wurden Anfang 2023 veröffentlicht der ehemalige Gemeindeammann Hans Vogel die Ortsgeschichte von Lupfig und Scherz. Er gibt Einblick in die Entwicklung der regionalen Waldgesetze in den letzten 300 Jahren.

Um die Rinde zu lösen, werden Eichenäste im Jahr 1917 mit Holzhämmern «geklopft». zvg

Der dicht bewaldete Nordhang des Chestenbergs ist im Birrfeld ein vertrautes Bild. So zeigt sich der Ausläufer des Juras laut Hans Vogel aber erst seit zirka drei Jahrhunderten. Der Scherzer alt Ammann erklärt:

«Offenbar wurde der Wald bis etwa 1700 grossflächig gerodet, um den Nahrungsmittelbedarf der wachsenden Bevölkerung mit zusätzlichen Ackerflächen zu decken.»

Insbesondere in der Ägerten oberhalb des Birrfelder Friedhofs fand das Archäologenteam des Kantons Aargau zum Teil ausgedehnte Terrassierungen, auf denen Ackerbau betrieben wurde.

Weil sich dadurch der Mangel an Bau- und Brennholz verschärfte, begann die damalige Berner Herrschaft ihre Forstpolitik radikal zu ändern. «Der Schutz des Walds stand nun vor dessen Nutzung und dies hat sich bis heute kaum verändert», sagt Vogel.

Naturwaldreservat am Chestenberg. Kanton Aargau/BVU

Ein Brennpunkt war dabei die Beweidung des Walds. Christian Maise, Ausgrabungsleiter Kanton, erklärt:

«Ganz stark verkürzt ist es so, dass bis zur Erfindung des Kunstdüngers im 19. Jahrhundert der Mensch vom Wald gelebt hat – nicht direkt, aber auf dem Umweg über die Haustiere.»

Beispielsweise holten sich Schweine oder Kühe zwischen den Bäumen ihr Futter, das Einstreu im Stall bestand aus Laub.

1770 wurde die Beweidung des Walds im Zuge der neuen Berner Forstpolitik illegal. «Das Verbot, Tiere in den Wald zu treiben, war für einen grossen Teil der Bevölkerung wirtschaftlich eine Katastrophe», sagt Maise. Wie Hans Vogel in seiner Anfang 2023 erscheinenden Ortsgeschichte schreibt, wehrten sich 1790 zehn Lupfiger Bauern gegen das Weideverbot im Wald – dieser bleibe infolge des zunehmenden Ackerbaus vielen Bürgern nur noch als Weidegrund. «Viele Kleinbauern wären genötigt, ihr Vieh zu verkaufen.»

Die Forderung wurde abgelehnt. In Folge wurden in Lupfig bis ins späte 19. Jahrhundert jährlich bis zu 40 Verstösse von «Waldfrevlern» bestraft.

Ein Verstoss konnte mehr als einen halben Tageslohn kosten

Der 1803 gegründete Kanton Aargau und seine Gemeinden setzten laut Hans Vogel die Politik des Forstschutzes fort. Für Letztere seien Holz sowie Rinden für die Gewinnung von Gerbstoffen die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle gewesen. «Dies und die Furcht vor Bau- und Brennholzmangel prägte die Kommunalpolitik bis zum Zweiten Weltkrieg», sagt der ehemalige Gemeindeammann von Scherz.

Die Kinder transportieren Eichenrinden zum Fuhrwerk (1917). zvg

Dort schränkte bereits ab 1800 ein enges Regelwerk die Waldnutzung ein. Selbst das Lesen von Fallholz, so Vogel, wurde je nach Jahreszeit auf wenige Wochentage reduziert. Ein Verstoss konnte schon einmal 15 Kreuzer kosten – mehr als den halben Tageslohn eines damaligen Handwerkers.

Gemäss kantonaler Verordnung galt in Lupfig, wie in allen Gemeinden, zudem die Pflicht, «dass die Familienväter für jedes geborene Kind auf eigene Kosten einen Baumschössling im Wald oder auf dem Feld zu setzen haben». Zwischen 1823 und 1846 wurden so insgesamt 273 Bäume – vor allem Kirschbäume – gepflanzt.

Hans Vogel, ehemaliger Gemeindeammann von Scherz.



Severin Bigler

Hans Vogel führt aus:

«Dieser Brauch galt in Scherz bis zu Beginn des 21. Jahrhunderts, dann allerdings mit Kostenfolge für die Gemeinde.»

Auch beim Verkauf von Bauholz übte der Kanton Druck aus: Es wurde strenge Zurückhaltung verlangt. In Folge darauf übertrat der Lupfiger Gemeinderat immer wieder seine eigenen Beschlüsse: «Er verkaufte vereinzelten Bürgern mehr Latten oder Stämme als zulässig, die obendrein ‹häufig nicht zum angegebenen Zweck verwendet und damit gar Unfug getrieben wurde›», hält Vogel in der Ortsgeschichte fest.

Im Februar 1838 setze die Gemeindeversammlung dieser Begünstigung ein Ende: Sie verfügte, dass «bei allfälliger Erteilung von Bautannen jedem Bürger gleich viel zukommen soll».

Ausserordentliche Holzschläge, die durch die Gemeinde angeordnet und vom Kanton bewilligt wurden, fanden stets unter strenger Aufsicht der übergeordneten Behörden statt. Diese überprüften in der Folge auch die Verwendung des Erlöses. «Auch die Kompensation eines grösseren Holzschlags durch Wiederaufforstung war jeweils eine wichtige kantonale Forderung.» In diesem Zuge wurde etwa der obere Scherzberg, der heutige Guggerhübel, von Dornengestrüpp befreit und aufgeforstet.

Waldaufseher setzten sich auf Kontrollgängen Gefahren aus

Für ärmere Halter von Ziegen und Schweinen blieb das Weidegangverbot problematisch. Um in ausreichender Weise auf Stallfütterung umzusteigen, fehlte ihnen das Land. Vogel sagt: «In Lupfig wurde für sie zwar eine kleine Fläche an Gemeindeland bei der Munimatt in der Chropfe ausgeschieden, jedoch nur für eine Ziege pro Haushalt.»

Eine junge Frau löst Eichenrinden ab. zvg

Die Massnahme konnte die Waldweidung nicht vollständig verhindern: Beispielsweise bestrafte die Gemeinde 1826 zwei Ziegenhirten deswegen mit 24-stündiger Gefangenschaft bei Wasser und Brot.

Um dem Holzfrevel entgegenzuwirken, ernannte der Gemeinderat in Lupfig zwei Jahre später den erster «Waldaufseher», dem eine Reihe von Bannwarten und Förster folgten. Diese fristeten gemäss den Nachforschungen von Vogel ein «eher prekäres Dasein»:

«Ihren Lohn bezogen sie aus einem mehr oder weniger grossen Anteil der Frevlerbussen, den Rest mussten sie bis etwa 1840 von Bürgerhaushalt zu Bürgerhaushalt gehend im Umfang von vier bis sieben Batzen pro Bürger selbst einziehen.»

Teilweise gelang dies nicht ohne Gefahren: «Der Lupfiger Bannwart Johannes Gysi, Jakobs, riskierte auf einem seiner Kontrollgänge am Scherzberg sein Leben, als er sich ‹auf allen vieren unbemerkt einem der schlimmsten und verwegensten Frevler› näherte, als dieser seinen Gertel hob und ‹grässlich fluchend› drohte, Gysi ‹niederzuhauen›».

Angst vor kalten Wohnungen bestand noch zu Beginn des Zweiten Weltkriegs

Der Holzfrevel blieb während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Dauerthema der Behörden. Vogel sagt:

«Das spricht weniger für die kriminelle Energie der Bevölkerung, sondern viel eher für die dramatische Knappheit an Brenn- und Bauholz.»

In Lupfig pflegte der Gemeinderat bis ins 20. Jahrhundert die Holzgaben an die Bürger jährlich minutiös auf die Grösse der Haushalte abzustimmen. 1880 verabschiedete die Ortsbürgerversammlung erstmals ein Waldreglement, das, wie heute, auf einem Waldwirtschaftsplan beruhte, der durch die kantonalen Forstbehörden bewilligt werden musste.

Auch noch zu Beginn des Zweiten Weltkriegs bestand «die Angst vor kalten Wohnungen», so Vogel. «Infolge des Kohlemangels wurden die Gemeinden angewiesen, Brennholzvorräte zu halten.» Scherz schuf darauf den Schopf beim oberen Weiher. Dieser wurde vor wenigen Monaten abgebrochen und durch eine Feuerstelle ersetzt.

Die Waldweide hat dafür inzwischen ein Revival erlebt. Christian Maise erklärt: «Heute wird sie unter strenger Kontrolle sogar wieder staatlich unterstützt, dass sie die Biodiversität fördert.» Die wenigen verbliebenen Waldweiden würden national gar als schutzwürdiges Naturerbe gelten.

Ortsgeschichte Neuveröffentlichung Anfang 2023: «Lupfig und Scherz, Geschichte, Geschichten» von Hans Vogel. Herausgeber: Ortsbürgergemeinde Lupfig.