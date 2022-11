Die AMAG führte am 31. Oktober den Spatenstich in Lupfig durch

Amag Nach 34 Jahren ist Schluss in Schinznach-Bad: Bei neuem Millionenprojekt entsteht Aus- und Weiterbildungszentrum Das Automobilunternehmen Amag verlegt den heutigen Standort des Zentrums von Schinznach-Bad nach Lupfig. Der Spatenstich erfolgte am 31. Oktober. Noah Merz 01.11.2022, 05.00 Uhr

Oliver Stegmann (von links), Manuela Rüegg, Olivier Wittmann und Gerhard Wittwer beim Spatenstich in Lupfig. Noah Merz

Knapp 34 Jahre lang förderte das Automobilunternehmen Amag im Ausbildungszentrum in Schinznach-Bad jährlich 9000 Teilnehmende aus verschiedenen Markenpartnerbetrieben. Derweil entspricht das Gebäude der Ausbildungsstätte nicht mehr baulichen wie zeitlichen Anforderungen.

Die klimatischen Bedingungen in den Schulungsräumen seien teilweise nicht mehr vertretbar. Auch die Raumhöhen der Werkstätte entspreche nicht den heutigen Standards, erzählt Oliver Stegmann, Director Group Aftersales der Amag.

Um in Zukunft den Absolventinnen und Absolventen eine optimale Lernumgebung zu gewährleisten, plante das Automobilunternehmen unter der Leitung des Architekturbüros Erp Architekten AG eine neue Ausbildungsstätte in Lupfig.

Neues Bistro, aber nur für eigene Mitarbeitende

«Wir freuen uns schon lange auf diesen Spatenstich», sagte Stegmann gegenüber den Bauunternehmungen, Amag-Mitarbeitenden und Medienvertretern anlässlich des Baustarts des Neubaus am Montag. An diesem herbstlichen, nebligen Morgen des 31. Oktobers in Lupfig begann nach zweijähriger Planung der erste Schritt zum Bau der neuen Academy.

Gerhard Wittwer, Architekt und Verwaltungsratspräsident von Erp Architekten, offenbarte erste Einblicke in das geplante Projekt. So umfasst das Untergeschoss 96 Parkplätze, 20 Ladestationen, Lagerräume und Haustechnik sowie 30 Parkplätze für Besuchende rund um das Gebäude.

Auf diesem Grundstück plant die Amag ihr neues Aus- und Weiterbildungszentrum. Noah Merz

Das Aus- und Weiterbildungszentrum wird aus acht Theorieräumen mit je einem zugeordneten Praxisraum bestehen. Jeder Praxisraum bietet Platz, um Schulungen mit bis zu vier Fahrzeugen zeitgleich anzubieten.

«Somit können alle Mitarbeitenden technische Trainings, Produktschulungen sowie zertifizierte Lehrgänge und Weiterbildungen unter optimalen Bedingungen absolvieren», erklärt Stegmann.

Im Kopfbau sind die Theorie- und Praxisräume im Erdgeschoss untergebracht, darüber befinden sich das Bistro und Theorieräume. Rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben dabei die Möglichkeit, ein Znüni, Mittagessen oder Zvieri zu essen. Gleichzeitig führt ein direkter Weg auf die Dachterrasse mit Blick in die Landschaft.

Im Gegenteil zum Bistro in Schinznach-Bad bietet die Kantine nur internen Mitarbeitenden Zugang. Zusätzliche Theorieräume und 20 Arbeitsplätz in einem Grossraumbüro liegen auf dem zweiten Obergeschoss.

Die Visualisierung des Projekts zeigt die Fertigstellung im Jahr 2024. Zvg

Zusätzlich zur Academy entsteht im selben Gebäudekomplex ein neues Technisches-Service-Center des TCS, welches momentan ebenfalls in Schinznach-Bad liegt.

Energieeffizient wird im Bau umgesetzt

Die Gestaltung des Daches zeichnet sich durch eine Fläche von 1500 Quadratmeter aus, die mit einer Photovoltaikanlage bedeckt ist. Dabei wird die gesamte Fläche vollflächig ausgenutzt. Die Erzeugung von Wärme erfolgt durch eine Elektrowärmepumpe. Wittwer sagt:

«Dazu nutzen wir im Erdreich ein grosses Feld der Erdwärmesonden. Hierbei möchten wir möglichst energieeffizient arbeiten.»

Der Bau soll voraussichtlich im Frühling 2024 in Betrieb genommen werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 25 Millionen Franken, so Wittwer.

Am Montag um 11 Uhr war es also so weit, der langersehnte Spatenstich fand auf dem Baugrundstück an der Hofschriber- und Zwinglistrasse statt. Während der Anwesenheit von Stegmann und Wittwer gesellten sich Manuela Rüegg, antretende Head of Academy, und Olivier Wittmann, Managing Director AMAG Import AG, dazu. Mit einer Schaufel in der Hand und einem Helm auf dem Kopf läuteten sie unter den inzwischen durchdringenden Sonnenstrahlen ein neues Kapitel der Firmengeschichte ein.