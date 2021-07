LISTICLE Vorschläge für Jung und Alt: 24 Dinge, die man in Brugg unbedingt machen muss Zu den architektonischen Perlen, darin sind sich viele einig, gehören die Bauten Neumarkt I und II aus den Siebziger- und Achtzigerjahren nicht in Brugg. Für alle, die von der Strasse oder vom Zug aus sonst noch nichts gesehen haben von der Stadt, empfiehlt die AZ-Redaktion 24 Dinge, die sich im Bezirkshauptort in diesem Sommer entdecken lassen. Michael Hunziker 07.07.2021, 05.00 Uhr

Die Stadt Brugg hat einiges zu bieten.

In Brugg muss man...

1. ... bei der Ankunft über den Neumarktplatz schlendern, einem der umliegenden Läden einen Besuch abstatten und von einer Sitzinsel aus das geschäftige Treiben beobachten.

2. ... Richtung Altstadt spazieren und auf der Terrasse beim «Roten Haus» oder beim Café Stadtklatsch bei einem Cappuccino in die Sonne blinzeln.

3. ... einen Blick auf den Schwarzen Turm werfen, das älteste Gebäude und Wahrzeichen der Stadt. Erstmals urkundlich erwähnt wurde es 1238. Von der benachbarten Alten Aarebrücke aus lassen sich die Wassermassen beobachten in der Aareschlucht.

4. ... eine abwechslungsreiche, abenteuerliche Bootsfahrt unternehmen und das einzigartige Wasserschloss – wo sich Aare, Reuss und Limmat vereinen – in seiner ganzen Schönheit erleben.

5. ... vom Bruggerberg aus die Aussicht geniessen auf die Altstadt und die Umgebung.

6. ... bei der Grillstelle auf dem Hexenplatz – wenn man schon auf dem Bruggerberg ist – eine Rast einlegen und einen Cervelat bräteln.

7. ... von der Vogelsangbrücke aus auf dem Lehrpfad durch die Auen im Wasserschloss einen Einblick erhalten von der lebendigen Natur der Uferlandschaft.

8. ... auf dem Pumptrack Wasserschloss mit einem Bike zusammen mit begeisterten Freizeitsportlern die Wellen meistern. Initiiert worden ist die im März 2018 eröffnete Anlage vom Verein «BikeAttrAktiv».

9. ... die slowUp-Region Brugg auf der neuen Strecke entdecken: «slowUp yourself!», so der Titel. Von Mitte Juli bis Ende Oktober wird ein 33 Kilometer langer Rundkurs angeboten – als Alternative zum bekannten slowUp Brugg Regio. Coronabedingt kann der Grossanlass in diesem Jahr nicht in gewohntem Rahmen stattfinden.

10. ... verweilen im römischen Ziergarten. Dieser ist in diesem Jahr auf einer Fläche von rund 450 Quadratmetern rekonstruiert worden nach antikem Vorbild hinter dem Vindonissa Museum. Rund 40 Pflanzenarten wurden ausgesucht, die für Vindonissa archäobotanisch bezeugt sind. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf eine Zeitreise begeben und sich fühlen wie der Legionskommandant vor 2000 Jahren.

11. ... vom römischen Ziergarten ins Innere des Vindonissa Museum wechseln. Präsentiert wird auf einem Rundgang das Leben und der Alltag im Legionslager samt wichtigen Funden , Film, Touren, Hörgeschichten, Rätseln und Spielen.

12. ... der Sommerbeiz Uferlos einen Besuch abstatten. Beim neuen Angebot an idyllischer Lage direkt an der Aare bei der Badi handelt es sich um ein Pilotprojekt des Vereins Tourismus Region Brugg in den Monaten Juli und August. Betreiber sind die Brüder Claudio, Fernando und Franco Cassano. Einen ehemaligen Bürocontainer haben sie zum Küchenwagen umfunktioniert.

13. ... einen Abstecher ins Freibad machen. Die Anlage besticht mit der ruhigen Lage, dem 50-Meter-Becken sowie – als weitere Attraktionen – mit dem 5-Meter-Sprungturm sowie der gegen 70 Meter langen Rutschbahn.

14. ... an einem geschichtsträchtigen Ort übernachten: in der Jugendherberge, die im altehrwürdigen Schlössli Altenburg untergebracht ist. Das historische Gebäude mit den dicken Mauern verfügt über einen ganz eigenen Charme.

15. ... auf der provisorischen Holz-Sitztreppe vor dem Salzhaus Platz nehmen. Vorgesehen ist eine Aufwertung der Hofstatt. Das 1:1-Modell soll, so der Plan des Stadtrats, im Spätherbst deinstalliert und durch eine definitive Version aus Katzenkopf-Pflastersteinen ersetzt werden. Bis Ende August läuft eine Umfrage, über die Rückmeldungen zum Projekt entgegengenommen werden.

16. ... an einem Sonntagnachmittag das Stadtmuseum besuchen. Während der Schulsommerferien schenkt dieses allen Feriengästen und Daheimgebliebenen Postkarten. Zur Verfügung stehen fünf historische Motive.

17. ... einen Augenschein nehmen beim Modelleisenbahn-Club BMC. Dieser baut und betreibt eine Modelleisenbahnanlage in Spur 0 und 0m sowie eine Tinplate-Anlage («Blecheisenbahn»). Im Juli und August ist das Clublokal im Dachgeschoss der Liegenschaft Untere Hofstatt 4 jeden Montag und Freitag ab 19.30 Uhr geöffnet (klingeln und warten, bis jemand ans Fenster kommt).

18. ... an einer packenden Stadtführung teilnehmen und dabei Kultur und Geschichte erleben. Die Anlässe stehen etwa unter dem Titel «Schlechte Zeiten – gute Zeiten», «Streiflichter auf Brugger Biographien» oder «Boomtown um 1900» und «Musik in der Stadt».

19. ... an einem Mittwochabend mitfiebern bei den Brugger Abendrennen auf dem 960-Meter-Rundkurs im Geissenschachen. Organisator ist der Radfahrerbund Brugg, ein Verein mit einer langen Tradition. Gefahren wird noch vom 14. Juli mit dem Militärradrennen bis zum 11. August mit dem Saisonfinal.

20. ... den Golfschläger schwingen auf der 9-Loch-Kurzanlage im Ortsteil Schinznach-Bad – übrigens auch ohne Platzreife oder Handicap. Mit den verschiedenen Hindernissen – Bunker, Wasserlöcher oder Seerosenteich – ist die Anlage so konzipiert, dass sie auch erfahrenen Spielerinnen und Spielern etwas bietet.

21. ... im Ortsteil Schinznach-Bad gleich auch im Thermalbad entspannen: im Aquarena fun mit Grottenrutsche und Flussbad oder im Thermi spa mit einem Vollbad für alle Sinne samt Massage und Kosmetik.

22. ... das «Odeon» gegenüber dem Bahnhof besuchen. Das Kulturhaus, das heuer sein 100-Jahr-Jubiläum feiert, geniesst einen ausgezeichneten Ruf für sein Kino-, Bühnen- und Kinderprogramm. Noch bis 17. Juli findet das Odeonair statt: Auf der Grossleinwand werden Filme im Innenhof gezeigt, darunter Klassiker, Trouvaillen sowie Vorpremieren. 80 Liegestühle und 60 Stühle bieten bequem Platz und beste Sicht.

23. ... eine Führung buchen im Lokdepot und – unter anderem – die historischen Dampf- oder Elektrolokomotiven bewundern. Um die Anlage kümmert sich mit viel Umsicht und Herzblut die Stiftung Bahnpark Region Brugg.

24. ... am Bahnhof nicht nur ankommen in der Stadt, sondern auch verreisen. Denn dank zentraler Lage und guter Bahn- und Busverbindungen sind viele weitere – ebenfalls schöne – Ziele nur einen Katzensprung entfernt.