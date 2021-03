Leichenfund Bruggerberg

Im April 2020 wurde in einer Höhle am Bruggerberg die Leiche des 24-jährigen Dejan Dups gefunden. Am Freitag hat die Kantonspolizei Aargau den 22-jährigen Pascal K. festgenommen, er steht laut der Staatsanwaltschaft unter Verdacht, für den Tod des 24-Jährigen verantwortlich zu sein.

30.03.2021, 20.10 Uhr