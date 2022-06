Sommerfest der Kita Tazelwurm in Lauffohr

Lauffohr Endlich wieder Sommerfest: So ausgiebig konnte die Kita Tatzelwurm mit Kind und Kegel feiern Am Samstag fand in Lauffohr auf dem Au-Erle-Schulhausareal mit über 160 Gästen der Sommerevent statt. Neben Kinderschminken gab es viele weitere Aktivitäten. AZ 20.06.2022, 16.38 Uhr

Am Sommerfest in Lauffohr sorgte ein grosses Vergnügungsangebot für Freude. zvg

Nach zwei Jahren Coronapause fand am Samstag, 18. Juni, wieder ein Sommerfest in der Kita Tatzelwurm in Lauffohr statt. Laut Medienmitteilung des Pastoralraums Region Brugg-Windisch wurde das Fest auf dem Areal des Au-Erle-Schulhauses grösser, bunter und ausgelassener als in der Vergangenheit gefeiert.